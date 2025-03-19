Военный флот РФ - угроза для Одесской области

Ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

РФ убрала свой военный флот из акватории Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в Средиземном. Сегодня, 19 марта, враг снова вывел на рейд 3 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акваториях Черного и Азовского по состоянию на утро активности врага пока не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 2 судна, 1 из которых затем двинулось в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 5 кораблей, 3 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали об атаке на Киевскую область. А также о недавних заявлениях Зеленского о договоренностях.