Сколько вражеских кораблей возле Одесской области

Российские ракетоносители. Фото иллюстративное: Укринформ

Россия продолжает создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 11 марта, враг снова вывел на патрулирование 4 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится 1 российский корабль с "Калибрами", который может осуществить до 4 пусков. В Средиземном сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 4 судна, одно из которых затем двинулось в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли 9 кораблей, 5 из которых со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали об ударах БпЛа по вражеской технике. А также о том, на каких направлениях РФ усилила штурмовые действия.