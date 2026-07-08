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Главная Одесса Враг ударил по объектам энергетики и АЗС на Одесчине: последствия

Враг ударил по объектам энергетики и АЗС на Одесчине: последствия

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 10:03
Массированная атака дронов на Одесскую область: нанесен ущерб энергетике
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Одесская ОВА

Одесская область вновь подверглась массированной атаке российских ударных дронов. Под удар попали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. На нескольких объектах вспыхнули пожары, но обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Ночная атака

В ночь на 8 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили три автозаправочные станции на юге области. В результате попаданий возникли пожары.

Обстріл Одещини
Пожар на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

Также под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Обстріл Одещини
Разрушения на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

На местах ударов работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Они ликвидируют последствия атак, а следователи документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

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Вечерний удар

В то же время увеличилось число пострадавших после вечернего ракетного удара по Одессе. На данный момент известно об 11 раненых. Девять человек госпитализированы. Один из них — 48-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии. Врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь.

Что известно об атаке

В течение ночи на юге Одесской области воздушную тревогу объявляли трижды — в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах. Во время первой тревоги, которая длилась с 00:07 до 00:55, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, а также о группах ударных беспилотников, двигавшихся из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района и Болграда.

Вторую тревогу объявили в 04:03 из-за беспилотника, летевшего в сторону Вилкового. Она длилась до 04:25. Уже через несколько минут, в 04:32, сирены прозвучали в третий раз. На этот раз Воздушные силы ВСУ сообщили о дроне, двигавшемся в направлении Татарбунаров. Отбой воздушной тревоги был дан в 04:49.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В разных районах города повреждены жилые дома, гаражи и автомобили. Известно об одном пострадавшем. На местах ударов работают спасатели и городские службы.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска не меняют приоритетов во время атак на юге Украины. Они продолжают наносить удары по важным транспортным и логистическим объектам, а также по портовой инфраструктуре.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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