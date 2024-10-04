Как живут животные в одесском зоопарке во время войны – ситуация сегодня

Эвакуированные из Харькова львы. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

4 октября — Всемирный день защиты животных. Особенно актуален он в период полномасштабной агрессии со стороны России. Ведь тысячи животных страдают от взрывов, погибают от ранений и вынуждены покидать свои места обитания. Одесский зоопарк стал своеобразным хабом, куда приносили брошенных во время эвакуации домашних питомцев и раненых зверей. Кроме того, сюда везли жителей других зверинцев Херсона, Николаева, Харькова.

Как сегодня чувствуют себя спасенные животные и чем живет одесский зоопарк, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Жизнь в зоопарке — какая она

Зоопарки в современном мире обретают новый смысл. Сегодня это не просто выставка экзотических видов, а шанс некоторых популяций на спасение. По словам директора, зверинцы несут природоохранную миссию, ведь в дикой природе для животных становится все опаснее. В частности, из-за человеческой деятельности.

"Мы разводим диких животных и можем сохранить их генофонд. Потому что многие виды исчезают вообще с нашей планеты, и именно благодаря зоопаркам их можно сохранить. Так была сохранена лошадь Пржевальского и большая панда. Если бы не было зоопарков, то в мире этих животных бы уже не было. И его роль как Ноевого ковчега, как последнего шанса для многих животных, она постоянно растет", — рассказывает директор одесского зоопарка Игорь Биляков.

Директор одесского зоопарка Игорь Биляков. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Кроме того, зверинцы прививают детям любовь к животным и учат правилам поведения с ними. Потому что их "недостаточно видеть только в смартфоне".

"Очень важно прийти в зоопарк, посмотреть на животное. Где вы еще можете увидеть льва или слона? Только в зоопарках, которые обеспечивают для них счастливое и комфортное существование", — добавляет Биляков.

Сегодня одесский зоопарк помогает в возрождении популяции некоторых видов. Сейчас есть программа по возрождению филина. Прилагается немало усилий только для того, чтобы этот вид не исчез полностью. Здесь важны не только знания, но и опыт.

"Мы разводим этих птенцов и потом их выпускаем в дельты Дуная и Днестра. Мы таким образом восстанавливаем естественные популяции филина в Украине", — говорит специалист.

Хищная птица в зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Как помогали животным в беде

В первые дни войны многие покидали Одессу, ведь не знали, какой будет ситуация в городе. Поэтому в зоопарке оказались тысячи животных. Сюда приносили не только кошек и собак, но и более редкие виды — например, шиншиллы или игуаны.

"Мы принимали самых разных животных. Около тысячи животных приняли от людей, которые очень быстро уезжали. Мы их сохранили, и половину из этих животных потом вернули их же хозяевам. Уже когда летом 2022 года люди начали возвращаться, они разбирали их назад. А другую половину пристроили в другие семьи одесситов. Это был такой сложный период, но мы как-то справились", — отмечает директор.

Директор зоопарка о спасении животных. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Амурский тигр в вольере. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Следует отметить, что спасали также и животных, пострадавших от трагедии на Каховской ГЭС. Игорь Биляков вспоминает, как в первые дни после катастрофы к одесскому побережью прибивало большие плавни из мусора и камыша, на которых было очень много мелких животных.

Эвакуированные из Харькова львы

Война внесла свои коррективы в жизнь людей и животных. Одним из городов, сильно страдающих с первых дней войны, стал Харьков, где россияне ударили по известному экопарку с почти сотней животных. Тогда из него в Одессу эвакуировали пару белых львов, которые до сих пор находятся на юге.

"Мы ездили за ними в Харьков в апреле 2022 года. Они очень быстро восстановились через несколько месяцев, были очень ранены, а главное, они были испуганы. И только здесь смогли почувствовать покой", — говорит директор зверинца.

Белые львы из Харькова. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Белая львица в одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Также важным фактором является то, что эти львы в первую очередь боялись воздушной тревоги, потому что "знают, что после них может быть прилет". Но этот синдром прошел через несколько месяцев.

Центр реабилитации животных

Уже много лет в одесском зоопарке работает центр реабилитации животных. Туда люди приносят разные виды животных, попавших в беду. Директор рассказывает, что были летучие мыши, ежи, куницы и даже енотовидные собаки. Но больше всего несут птиц.

"Несколько птиц каждый день разных: и вороны, и голуби, и много хищников, таких как ястребы и соколы. Мы их лечим, реабилитируем и выпускаем. Главная цель этой работы — оказать помощь и потом выпустить. Бывает такое, что, например, птица без крыла, пришлось ампутировать его. Тогда уже она остается у нас. Но львиную часть этих животных нам удается вылечить и затем дать им возможность уже жить в природе", — подчеркивает Игорь Биляков.

Бакланы в пруду в зоопарке. Фото: Новости.LIVE/Юлия Браславская

Сколько животных в зоопарке

На сегодняшний день в одесском зоопарке проживает очень много разных животных, а именно — 248 видов. Как говорит его руководитель, это только "постояльцы", насчитывающие более полутора тысяч экземпляров. У спасенных животных есть отдельный врач, который постоянно меняется. Но несмотря на большую численность, всем хватает еды.

"Всех, конечно, нужно кормить. Но кормить надо правильно. Кстати, у каждого вида, даже у каждого животного, есть свой рацион. И уже много лет у нас нет проблем с кормами, даже с началом войны никаких проблем с кормами не возникло. В первый год даже еды было больше, чем нужно, потому что нам очень много шло гуманитарки", — отмечает Биляков.

Игорь Биляков о количестве животных. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Сибирский козел в вольере. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В то же время он добавляет, что проблемы с питанием добавляют сами же посетители, когда "жалеют" животное и хотят дать ему чего-нибудь вкусненького. Однако делать это категорически нельзя, и об этом людям постоянно напоминают. Потому что питанием занимаются специальные люди, которые знают, что сейчас нужно тому или иному животному.

"Это такая традиция, очень такая динозавровая традиция, очень вредная — приходить в зоопарк и кормить животных. Это наносит вред здоровью и влияет на психологию. Животное, которое постоянно подкармливают, превращается просто в попрошайку, постоянно просящего вкусняшку", — добавляет специалист по животным.

Верблюды в зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Привередливые любимцы

Не секрет, что в зоопарке есть в том числе животные, привыкшие к разным климатическим условиям. И под каждого нужно подстроиться, ведь, как говорит директор зоопарка, это для них вопрос выживания. Он добавляет, что сложнее всего именно с хищными птицами.

"Они не любят соседства вообще, поэтому с ними отдельно работают орнитологи. К тому же им надо, чтобы всегда было тепло, как и обезьянам. Но большая часть наших животных очень устойчива к холоду, мы их не греем вообще. Всем нужно, чтобы была крыша над головой, чтобы они были защищены от дождя, снега, ветра", — отмечает Биляков.

Обезьяна в одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Будущее зоопарка

Одесский зоопарк является одним из самых больших в Украине, его площадь составляет 6,5 гектара. Так что, говорит директор, расширения в планах нет. Одной из главных проблем остается нехватка денег, поэтому невозможно сделать полную реконструкцию зверинца.

"Мы начали уже реконструкцию, и кое-что сделали. Но чтобы ее завершить, нужно много денег. Началась война, все остановилось, конечно, потому что это не ко времени. Так что продолжать будем все проекты уже после победы. У нас многое просит бульдозера. И когда завершим все запланированное, зоопарк будет очень комфортен для посетителей. Он будет самым красивым в Украине", — заключает Игорь Биляков.

Вход в зоопарк со стороны парка. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Пеликаны в одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Сложно представить, сколько всего животных пострадало от последствий боевых действий и человеческой деятельности. Но точно известно, что этот мир не обречен, пока в нем живут те, кто помогает братьям нашим меньшим, которые могут прожить свою счастливую и долгую жизнь в тепле и любви.