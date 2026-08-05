Выезд в Молдову 5 августа: большие очереди и пробки на дорогах

Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

По состоянию на утро 5 августа на подъездах к пунктам пропуска с Молдовой наблюдаются большие очереди. Из-за пробок время в пути значительно увеличилось. Водителям рекомендуется учитывать эти обстоятельства при планировании поездок и отслеживать ситуацию на дорогах с помощью карт в режиме реального времени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки на пути к Паланке

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в настоящее время зафиксированы сильные задержки движения. Пробки наблюдаются на выезде вблизи Нижнеднестровского парка, а наибольшее скопление транспорта — непосредственно на подъезде к КПП. Ориентировочная продолжительность поездки на этом участке составляет 1 час 27 минут.

Пробки в направлении Молдовы. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение к паромной переправе Орловка также несколько замедлено из-за скопления транспорта. В частности, затруднен въезд на транзитный участок в Молдове и его дальнейшее прохождение. Планируйте свой маршрут с учётом того, что поездка займёт не менее 4 часов 4 минут.

Пробки на пути к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки на пути к Рени

Движение в направлении КПП "Рени — Джурджулешт" в настоящее время также затруднено. Пробки зафиксированы на подъездах к транзитному участку молдавской границы. Ориентировочное время в пути составит около 4 часов 49 минут. В то же время выбор альтернативного маршрута через территорию соседнего государства увеличит продолжительность поездки до более чем 5 часов.

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Пробки на подъезде к Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.