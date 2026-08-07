Выезд из Одессы в Молдову заблокирован: ситуация на трассе

Автомобили в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

На данный момент, 7 августа, на дорогах в направлении пунктов пропуска с Молдовой наблюдаются значительные пробки. Наибольшее скопление транспорта зафиксировано на подъездах к КПП "Паланка — Маяки — Удобное", а также в направлении Орловки и Рени. Из-за этого время в пути для водителей существенно увеличилось.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки на подъезде к Паланке

Наибольшие заторы традиционно наблюдаются перед пунктом пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Движение затруднено еще на выезде из Одессы. Наибольшее скопление автомобилей образовалось вблизи села Маяки, возле Нижнеднестровского парка, а также непосредственно перед КПП. По данным Google Maps, дорога по этому участку занимает около 1 часа 23 минут.

Пробки на пути в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Затруднения в направлении Орловки

На пути к паромному пункту пропуска «Орловка» движение также замедлено. Пробки образовались на подъездах к транзитному участку по территории Молдовы. Ориентировочное время в пути составляет 4 часа 4 минуты.

Пробки в направлении Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки на пути к Рени

В направлении пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также фиксируется скопление транспорта. Больше всего автомобилей скопилось перед транзитным участком молдавской границы. По оценке Google Maps, дорога займет около 4 часов 27 минут, а альтернативный маршрут может занять более 5 часов.

Пробки на пути в Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Как сообщали Новин.LIVE, вблизи границы с Румынией, на трассе Одесса — Рени, планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.