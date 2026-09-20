Въезд в Румынию на автомобиле через Орловку: документы и техосмотр

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водителям из Одесской области перед поездкой в Румынию следует проверить не только паспорт, водительские права и документы на автомобиль. Румынские правила предусматривают наличие действующего подтверждения прохождения периодического технического осмотра автомобиля. Документ должен быть действителен на момент пересечения границы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Что требуют от украинских водителей в Румынии

Румынская пограничная полиция подчеркивает, что автомобили, зарегистрированные в других странах, могут пересекать границу и двигаться по дорогам Румынии только при условии, что соответствуют техническим требованиям. Подтверждением этого является действующий периодический технический осмотр и соответствующий сертификат.

Это требование для иностранных автомобилей не ново. Оно предусмотрено румынскими правилами дорожного движения, а Пограничная полиция Румынии напоминает о нем в своих разъяснениях. Румынская сторона объясняет это также положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Движение по дорогам общего пользования автомобилей без действующего периодического технического осмотра или с просроченным техосмотром запрещено.

Почему техосмотр снова стал обязательным

Отметим, что после начала полномасштабной войны Румыния упростила ряд процедур для украинцев, которые выезжали из страны и искали убежища в ЕС. Тогда на отсутствие сертификата не обращали внимания. Однако уже в начале 2025 года это требование вновь ввели, а 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В нём отдельно указано, что для движения по дорогам Румынии водитель должен иметь подтверждение действующего периодического техосмотра.

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Где в Одесской области можно пересечь границу с Румынией

Непосредственно из Одесской области в Румынию можно попасть через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Это паромная переправа через Дунай, соединяющая украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Какие документы взять с собой в дорогу

Перед поездкой в Румынию на автомобиле стоит проверить не только документы на машину, но и весь комплект документов, необходимых водителю.

Для пересечения границы необходимо иметь:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

государственные номерные знаки установленного образца;

действующий страховой полис "Зеленая карта";

протокол или сертификат прохождения технического осмотра автомобиля.

Если автомобиль зарегистрирован не на имя водителя, выезжающего за границу, следует также иметь документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

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Также Новини.LIVE сообщали, что на украинско-молдавской границе временно меняют порядок проведения пограничного контроля, в частности в пункте пропуска Рени — Джурджулешти в Одесской области. С 12 сентября молдавские таможенники и пограничники, работавшие на территории Украины, возвращаются на молдавскую сторону из-за рисков для безопасности.