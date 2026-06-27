Выезд в Румынию: у водителей из Одесчины требуют техосмотр

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Украинским водителям, планирующим поездку в Румынию на собственном автомобиле, следует заранее проверить и подготовить документы. Пограничники соседней страны теперь проверяют и сертификат технического состояния автомобиля.

Какие документы обязательны на границе с Румынией — информирует Новинни.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии автомобиля

При пересечении украинско-румынской границы пограничные и контрольные службы могут проверять документы, подтверждающие техническую исправность автомобиля. При отсутствии сертификата о прохождении технического осмотра водителю могут отказать во въезде.

Документ подтверждает, что транспортное средство соответствует требованиям безопасности и пригодно к эксплуатации. Во время технического осмотра проверяют тормозную систему, рулевое управление, освещение, уровень вредных выбросов и другие основные узлы автомобиля.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем на границе, водителям рекомендуется иметь при себе:

биометрический загранпаспорт или другой документ, дающий право на въезд;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой сертификат "Зеленая карта";

документ о прохождении технического осмотра автомобиля (если он является обязательным для данного транспортного средства);

документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является его владельцем.

Также во время пограничного контроля могут попросить медицинский страховой полис, подтверждение цели поездки, бронирование жилья или документы, подтверждающие наличие достаточных средств для пребывания в стране.

Отдельно стоит помнить о таможенных правилах. В Румынию действуют ограничения на ввоз мяса, молочных продуктов и отдельных продуктов животного происхождения. Запрещено перевозить оружие, наркотические вещества, контрафактную продукцию, а также незадекларированные наличные на сумму свыше 10 тыс. евро.

Что нужно знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического заграничного паспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено пребывать до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "єЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча. Новый мост станет альтернативным логистическим путем, который позволит увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и Евросоюзом.