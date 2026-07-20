Взрыв в центре Одессы три года назад: трагический день
Сегодня, 20 июля, исполняется три года со дня одной из самых мощных российских атак на Одессу за время полномасштабной войны. В ночь на 2023 год город подвергся массированному ракетному и дронному удару. Под обстрел попал исторический центр, были разрушены гражданские здания, погиб человек, еще несколько горожан получили ранения.
Новини.LIVE вспоминают, как прошла та трагическая ночь.
Массированная атака на город
В ночь на 20 июля 2023 года российские войска уже третьи сутки подряд атаковали Одессу. На этот раз враг применил сразу несколько видов вооружения: ударные беспилотники Shahed-136, крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К", а также сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Оникс". Это была одна из самых масштабных комбинированных атак по городу за весь период большой войны.
Основной целью стали гражданские объекты. Разрушениям подверглись жилые дома, административные здания, школа, лицей, детский сад. Осколками также было повреждено здание Генерального консульства Китая в Одессе.
Удар по банку
Одно из самых трагических попаданий пришлось на здание банка "Восток" в центре города. После ракетного удара здание было почти полностью разрушено.
Под завалами спасатели нашли тело охранника банка, погибшего во время атаки. Ранения получили ещё несколько человек, среди них — ребёнок. Одну пострадавшую женщину медики госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Расследование и последствия
После очередного нападения правоохранители возбудили уголовное дело, чтобы задокументировать военное преступление и установить причастных к обстрелу.
Что известно об атаке
Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 01:57. Взрывы раздавались в разных районах города, а отбой был дан только в 03:45. Силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей, однако часть ракет и дронов прорвалась в центр Одессы, вызвав масштабные разрушения.
Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.
Также Новини.LIVE писали, что 2 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили трое человек, среди которых девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.
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