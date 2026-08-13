Взрывы раздаются в Одессе: РФ атакует дронами из акватории моря

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Мария Луценко Редактор

В Одессе прогремели мощные взрывы, сейчас, 13 августа. Российские войска атакуют город с помощью дронов типа «Бандероль» из акватории Чёрного моря. Также слышна работа ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Что известно о БПЛА «Бандероль»

«Бандероль» — это российский ударный беспилотник, предназначенный для поражения наземных целей. Дрон имеет реактивный двигатель и может нести боевую часть. Россия начала применять такие беспилотники против Украины, в частности для нанесения ударов по военным и инфраструктурным объектам.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.