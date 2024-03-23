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Угроза для Юга — в Одессе и области звучит воздушная тревога

23 марта 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Угроза для Юга — в Одессе и области звучит воздушная тревога
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное. Фото: AFP
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 23 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности ракетного удара.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

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Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Угроза для Юга - в Одессе и области звучит воздушная тревога - фото 2

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Пуски враг совершил с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.

Одесса
Одесская область
воздушная тревога

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