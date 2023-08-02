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Угроза с Черного моря: на дежурстве подводный ракетоноситель

2 августа 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: на дежурстве подводный ракетоноситель
Подводный ракетоноситель. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, на боевом дежурстве снаряжен подводный ракетоноситель. Выявление пусков "Калибров" с него очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 1 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 августа.

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