Главная Одесса Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 19:43
Окончание войны в Украине через полгода - верят ли одесситы
Люди на фоне разрушенной гостиницы "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 24 августа в эфире NBC предположил, что завершение войны в Украине возможно уже в течение ближайших шести месяцев. Слова прозвучали на фоне разговоров о "значительных уступках" сторон и роли Америки в посредничестве. Однако это уже не первое заявление со стороны чиновников, находящихся за океаном, на эту тему, и прогнозы пока что не сбывались.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, верят ли они, что война закончится в течение полугода.

Окончание войны в Украине

Многим нужен видимый горизонт: люди говорят о планах на работу и учебу, о необходимости уменьшить тревогу и вернуть привычный ритм. Конкретный срок работает как точка сбора — дает ощущение, что путь не бесконечен. В этом настрое эмоции не противоречат фактам, а помогают держаться.

"Мне бы очень хотелось в это верить. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы верить. Потому что просто очень хочется. А по факту, честно, кто знает. Но я думаю, что таки да. Потому что это все идет к тому, чтобы оно заканчивалось. И я думаю, что оно должно закончиться. Потому что, анализируя все, что мы имеем сейчас, все факты со всех сторон, я думаю, что оно закончится именно так. Очень верим, что осенью", — говорит Виктория.

Одеситка Вікторія
Одесситка Виктория о завершении войны. Фото: Новини.LIVE

Есть и ответы, где время измеряется не политическим календарем, а личным расстоянием до дома. Здесь звучит стремление вернуться, увидеть свои улицы без сирен и начать заново. Надежда становится практическим планом, а не просто словом.

"Я  да. Мы верим и ждем еще ближе. Скорее завершения войны и вернуться в свой родной Херсон. Надеемся и верим. Победа будет за нами. Слава Украине!" — отвечает Алла.

Жителька Херсону
Жительница Херсона Алла о вере в победу. Фото: Новини.LIVE

В таких оценках важен личный опыт: когда есть свой Херсон или другой родной город, "полгода" — это не цифра, а дорога домой.

Громкие слова

Сомнения усиливает медийный шум: заявления меняются, акценты колеблются, прогнозы часто не сбываются. В такой атмосфере осторожность кажется безопаснее оптимизма "по дате". Люди предпочитают не привязывать надежду к конкретному числу, чтобы снова не разочароваться.

"Нет, не верю уже. Мне кажется, что немножко изменились настроения и у самого Трампа. Они очень такие противоречивые, я бы сказала. Поэтому не знаю, просто ждем, когда оно, может, когда-то закончится. При моей жизни хотелось бы", — говорит Наталья.

ОДеситка Наталія
Одесситка Наталья о настроениях и характерах политиков. Фото: Новини.LIVE

Есть взгляд сквозь фронтовую призму: темпы событий, позиция Москвы, отсутствие реальных уступок. Когда не видно решений в переговорах и на земле, короткий срок кажется не реалистичным. Важно не потерять бдительность только из-за политических сигналов.

"Хотелось бы верить, но вряд ли. Из-за того, как все продвигается, из-за нежелания России идти на уступки. Ну и предыдущие заявления вообще не сбылись, поэтому не очень верю", — говорит Артем.

Артем про війну
Одессит Артем о нежелании РФ идти на уступки. Фото: Новини.LIVE

Звучат и категорические оценки: пока остается действующий политический режим в РФ, на скорое завершение надеяться бесполезно. В этой оптике любые "полгода" — скорее политическая формула, чем реальный план.

"Нет, не верю. Пока Путин у власти, ничего не изменится, уже сколько лет одни обещания, и все то же самое", — говорит Виктор.

Віктор про війну
Одессит Виктор о нынешнем политическом режиме в РФ. Фото: Новини.LIVE

Такой подход сосредотачивается не на эмоциях, а на фактах: есть ли сдвиги на фронте, фиксируются ли реальные условия и гарантии в переговорах, работают ли механизмы контроля выполнения договоренностей. В этой логике календарные обещания ничего не стоят без подтверждений на фронте. Поэтому люди выбирают осторожность: планируют с запасом и не привязывают ожидания к "шестимесячным" рамкам.

Ранее мы писали о том, что думают одесситы о встрече Путина и Трампа на Аляске, а также о том, как США могут гарантировать безопасность Украине.

 

