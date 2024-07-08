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Запаситесь холодными напитками — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков

8 июля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на 8 июля: что ожидать
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 8 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 8 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +30...+35 °C.
  • Температура морской воды +23...+24 °C.
Запаситесь холодными напитками — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков - фото 1
Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 8 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +30...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Запаситесь холодными напитками — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Одессе и Одесской области с 8 по 10 июля

В последующие дни в Одесской области ожидается жаркая погода. В регионе сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Днем столбики термометров будут достигать меток +38 °C.

  • 6-8 июля малооблачная погода;
  • 9-10 июля количество облаков увеличится, кое-где пройдут кратковременные грозовые дожди;
  • температура морской воды не претерпевает существенных изменений +24 °C.
Запаситесь холодными напитками — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков - фото 3
Температурный график в Одесском регионе на несколько дней. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Украине 8 июля

Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+33 °С. На юге и юго-востоке +30...+34°С. Осадков не ожидается.

Запаситесь холодными напитками — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков - фото 4
Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.

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