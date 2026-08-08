Запуски дронов из Крыма: откуда Россия готовит атаки на Одесчину

Дроны в небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российские войска продолжают почти ежедневно использовать оккупированный Крым для запуска ударных беспилотников по Украине. Несмотря на регулярные удары Сил обороны по военным объектам, полностью остановить эти атаки сложно, ведь оккупанты используют мобильные пусковые установки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Гвардейское — главная локация

По словам Дмитрия Плетенчука, украинцы всё чаще видят сообщения о взрывах в районе аэродрома Гвардейское в оккупированном Крыму. Это неслучайно, ведь именно эта локация является одной из главных площадок, откуда российские войска запускают ударные беспилотники по территории Украины.

"Определенная активность на этой локации наблюдается в те дни, когда вы слышите о запусках «шахидов» с морского направления, то есть каждый день. Поэтому и удары по этой локации наносятся тоже практически ежедневно, так как для россиян это излюбленная площадка для запуска именно этого вида вооружения", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Уничтожить места запуска непросто

Представитель ВМС отметил, что россияне не привязаны к стационарным пусковым комплексам. Они используют мобильные установки, которые быстро меняют местоположение, а сами беспилотники могут доставляться на позиции непосредственно перед запуском.

"Они запускают их часто с машины. Это мобильные установки. Можно привезти туда и другие дроны извне. Здесь вопрос в том, чтобы поймать их там, когда они непосредственно либо находятся, либо готовятся к запускам. И это задача с очень большой звездочкой", — сказал Плетенчук.

По словам Дмитрия Плетенчука, даже когда украинская разведка выявляет место подготовки к запуску беспилотников, времени на реагирование остается немного. Россияне используют мобильные пусковые установки, которые быстро меняют местоположение, поэтому операция по нанесению удара требует максимальной координации между разведкой и силами поражения.

"Подготовка к запуску может длиться не так долго, на самом деле. Это мобильные установки, не следует забывать. Когда мы уничтожали места стоянки дронов оперативно-тактического уровня, те самые "Орионы", — это была совсем другая история. Они хранились в определённых местах и постоянно там базировались. А "шахиды" можно перевозить на грузовиках", — пояснил представитель ВМС.

Откуда РФ запускает дроны

Плетенчук отметил, что оккупанты не ограничиваются одной площадкой для запуска беспилотников. Для этого они используют и другие районы временно оккупированного Крыма, в частности север полуострова и район Керчи. По его словам, именно Керчь остается одним из важнейших военных узлов для России.

"Мы обнаружили у них такое излюбленное место в Крыму для запуска. Конечно, среди таких локаций — и север Крыма, и Керчь. Это для них очень важный район. Когда я слышу, что что-то в Керчи сработало, каждый раз можно ставить галочку, что не все у них сейчас так хорошо именно там", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия в последние месяцы значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление фиксируется в Чёрном море, где враг пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Также Новини.LIVE писали, что атаки на украинские порты продолжают создавать серьезные риски для экспорта. Больше всего это ощущает аграрный сектор, ведь морские перевозки остаются основным способом вывоза зерна и другой продукции. Альтернативные маршруты не могут полностью заменить работу портов, а их использование значительно повышает расходы.