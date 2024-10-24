Отключение света в Одессе 24 октября — адреса

Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК

В четверг, 24 октября, без света остались тысячи человек в разных районах Одессы. Причина — ремонтные работы. Электричество обещают вернуть вечером. Но, в зависимости от уровня сложности работ, включить свет могут раньше или позже.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Костанди, 3-8/9;

Хрустальная, 1;

Лигинская (Макаренко), 1-31;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-95;

Симоненко, 1, 11а;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дор. Фонтанская, 74-106/40;

пер. 1-й Равенства, 86-197;

пер. Абрикосовый, 1-43;

пер. Летний, 1/корп.5-5/корп.20;

пер. Равенства, 92;

пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 17:00-19:00.

Северный РЭС:

9-я линия на ж/м, 19-34;

10-я линия на ж/м, 15-37;

11-я линия на ж/м, 25-35;

12-я линия на ж/м, 19-24;

13-я линия на ж/м, 1-12;

14-я линия на ж/м, 13-23;

15-я линия на ж/м, 1-9;

19-я линия на ж/м, 1-3а;

22-я линия на ж/м, 2,4;

23-я линия на ж/м, 2-6;

24-я линия на ж/м, 1-7;

32-я линия на ж/м, 4;

39-я линия на ж/м, 2-30;

40-я линия на ж/м, 5;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я;

Пересыпская, 8-50а;

9-я Пересыпская, 3-14а;

Балтская дор., 28;

Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;

Героев обороны Одессы, 22-66;

Жевахова, 3/а-61а;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ж. Кюри, 15-64;

К. Кузнецова, 71а-108;

Карышковского, 2-60;

Бахмутская (Курская), 82-165;

Л. Украинки, 45-122;

Локомотивная, 1-27;

Марсельская, 1-20;

Мицкевича, 9;

Орловская, 1-13;

Победы, 47-87;

Рельефная, 1-27;

Рыночная, 7;

Соляная, 4-85;

Степная, 1-14;

Центральная, 2-36;

пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 63-98.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Бул. Итальянский, 1/1;

Бажана, 1-20;

Базарная, 92-100;

Богун, 6а-21;

Б. Арнаутская, 82-111;

Станок, 1-19;

Выездная, 1-44;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Гранатная, 1–25;

Дерибасовская, 18;

Еврейская, 36-42а;

Цветочная, 1-33/1;

Кленовая, 2а;

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99;

Граничная, 3а-74в;

Косяченко Алексея, 1-54/2;

Ланжероновская, 19;

М. Арнаутская, 90-113;

Ивана Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Й. Прибика (Минская), 3-49;

Новикова, 2а-12г;

О. Кутузакия, 1-3;

Партизанская, 3-30;

Платанова, 1-126;

Преображенская, 65-82;

Радостная, 114, 116;

Садыковская, 19–28;

С. Караванского (Жуковского), 27-36;

С. Рихтера, 8-109;

Сельская, 7-44;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Столбовая, 1б-18е;

Текстильщиков, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 1-19;

Ференца Листа (Елина);

Композитора Лятошинского (Перепечка);

взр. Овидиопольская, 3/1;

пл. Европейская (Екатерининская), 4а, 6;

Европейская, (Екатерининская), 2-14;

пер. 1-й Сиреневый, 1,1/корп.1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Гранатный, 2-8;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5-9;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Короткое, 2-4;

Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1-4;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Покровская, 3-5;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

пер. Туристский, 2-12б;

пер. Успенский, 3-23;

проезд Сиреневый, 1-6;

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11;

спуск Военный, 3.

Работы 17:00–19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы отключили свет, введите ваш адрес в разделе "Отсутствует электроэнергия" на официальном сайте ДТЭК. Если его там нет, вы можете сообщить об отсутствии электричества следующими способами:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинцам повысят плату за коммуналку. Раньше мы рассказывали, когда и почему это произойдет.

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