Зарплаты педагогов: в Одессе ввели дополнительные выплаты

Учительница во время урока в школе. Фото иллюстративное: УНИАН

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе в 2026 году на муниципальные выплаты работникам сферы образования предусмотрено более 165 миллионов гривен. Помимо зарплаты, часть педагогов может получать местные надбавки и другие выплаты. В то же время дополнительных программ материального стимулирования работников образования в этом году в городе нет.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета в ответ на информационный запрос.

Ответ Департамента образования и науки Одесского городского совета на информационный запрос. Фото: Новини.LIVE

Зарплаты работников образования в Одессе

В департаменте отметили, что зарплаты работников детских садов, школ и учреждений внешкольного образования зависят от квалификации, сложности работы и тарифного разряда. Базовый должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2026 года составляет 3 470 гривен. Исходя из этой суммы с учетом соответствующих коэффициентов рассчитываются должностные оклады по другим тарифным разрядам.

Помимо основной зарплаты, работникам коммунальных учебных заведений могут начисляться предусмотренные законодательством доплаты, надбавки, премии, материальная помощь и стимулирующие выплаты. Отдельные виды поддержки финансируются непосредственно Одессой.

Муниципальные надбавки для работников образования

Самая большая из указанных в ответе горсовета надбавок предусмотрена для педагогов, имеющих почетное звание "Лучший педагогический работник города Одессы". Она составляет 50% минимальной зарплаты, установленной на начало года. В 2026 году такие педагоги ежемесячно получают дополнительно 4 323,50 гривны. Отдельная муниципальная выплата предусмотрена для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе отдельных муниципальных школ. Ее размер составляет 1 500 грн. А вот педагоги-пенсионеры, которые уже не работают, могут получать муниципальную надбавку к пенсии. В настоящее время она составляет 150 гривен.

Также в городе продолжает действовать ежемесячная муниципальная выплата для отдельных категорий работников сферы образования. В ответе Департамента ее конкретный размер не указан.

Сколько денег предусмотрено для учителей

В целом в местном бюджете Одессы на указанные в ответе выплаты в 2026 году предусмотрено 165,262 миллиона гривен. При этом в Департаменте образования отметили, что других программ материального стимулирования педагогов за счет бюджета городской общины пока не предусмотрено.

Отдельно из бюджета осуществляются и выплаты, связанные с учащимися. В частности, действует стипендия мэра Одессы для одаренных школьников. Детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки, по достижении 18 лет предусмотрено единовременное пособие в размере 1 810 гривен.

Зарплаты работников образования в 2027 году

Конкретных должностных окладов работников коммунальных учебных заведений Одессы на 2027 год пока нет. Как пояснили в Департаменте, на момент предоставления ответа органы местного самоуправления их не определяли. Неизвестен пока и общий объем средств, который в следующем году будет направлен на оплату труда педагогов. Окончательную сумму определят после утверждения сметных расходов на следующий год.

В то же время уже с 1 сентября 2026 года украинских педагогов ждет повышение зарплат. Выплаты должны вырасти еще на 20%. Это второй этап повышения оплаты труда работников сферы образования в этом году: с 1 января зарплаты педагогических работников уже увеличили на 30%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для «Инфоксводоканала» постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию останутся без изменений.

Также Новини.LIVE сообщали, что за первые шесть месяцев 2026 года в Одесской области было возбуждено 3 281 новое исполнительное производство из-за задолженности за коммунальные услуги. По этому показателю регион вошел в десятку областей Украины