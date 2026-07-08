Потери Черноморского флота РФ: Андрей Рыженко о кораблях

Российские корабли в море. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские корабли продолжают запускать крылатые ракеты по Украине, но делают это значительно реже, чем в начале полномасштабной войны. Из-за угрозы украинских атак большинство ракетоносцев теперь не базируются в оккупированном Крыму. В то же время Россия усиливает защиту своего флота, а Украина продолжает наносить удары по кораблям и подводным лодкам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020 гг.) Андрей Рыженко.

Пуски ракет

По словам капитана 1-го ранга запаса, бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, сейчас все российские корабли-носители ракет "Калибр" находятся в Новороссийске. Из Севастополя их вывели после успешных ударов украинских сил по военным кораблям. Россия по-прежнему применяет "Калибры", однако такие атаки стали значительно реже. По словам эксперта, последние пуски были 2 июня, а также 2 и 6 июля.

"В Севастополе сейчас нет ни одного носителя ракет «Калибр». Их вывели из-за угрозы уничтожения", — рассказал Рыженко.

Базы флота

Эксперт пояснил, что российские корабли всё чаще запускают ракеты, не выходя далеко в море. По его словам, это связано с опасением атак украинских беспилотников.

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"Они стреляют из бухты, потому что боятся выходить на внешний рейд", — отметил Рыженко.

В то же время наибольшую опасность для Украины сейчас представляют не корабли, а российская авиация, ракетные комплексы и ударные беспилотники, которые регулярно атакуют южные регионы.

Удары Украины

Андрей Рыженко подчеркнул, что российские корабли являются законными военными целями. По его словам, Украина уже неоднократно успешно атаковала их как в Новороссийске, так и в других районах.

"Из шести подводных лодок в боеготовности остались лишь две", — сказал он.

По словам эксперта, одна подводная лодка была полностью уничтожена, ещё одна — серьёзно повреждена, а две другие ещё до начала полномасштабной войны остались в Средиземном море.

Защита кораблей

Россия активно устанавливает на кораблях дополнительную защиту от украинских морских дронов. Речь идет о металлических конструкциях и специальных сетках. Впрочем, Андрей Рыженко считает, что такая защита не гарантирует безопасности во время массированных атак.

"Такие конструкции могут частично защитить от одного дрона, но не спасут во время атаки нескольких беспилотников", — добавил он.

Потери флота

По оценке эксперта, Украина уже вывела из строя примерно треть Черноморского флота России. Часть кораблей была уничтожена, другие после полученных повреждений годами остаются в ремонте.

"Можно сказать, что Россия потеряла примерно 30–35% своего Черноморского флота", — подытожил Рыженко.

Как сообщали Новини.LIVE, остров Змеиный, ставший одним из символов украинского сопротивления, сейчас уже не находится под таким давлением российских войск, как раньше. В то же время в Черном море продолжается борьба за контроль над логистикой оккупантов и их военной инфраструктурой. Активными остаются также Кинбурнская коса и временно оккупированный Крым, где Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за доминирование в Черном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.