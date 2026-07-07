Защита Одесчины со стороны Черного моря: усиление сил ПВО

Украинские корабли в море. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Южное направление остается одним из основных для российских атак с моря. Именно поэтому Украина планирует усилить защиту Одесской области, увеличив количество вертолетов для борьбы с вражескими дронами, а также укрепив противоминную защиту и связь. Кроме того, продолжается работа по подготовке морской пехоты и созданию новой Военно-морской академии. Одновременно украинцев призывают не пренебрегать правилами безопасности на побережье из-за минной опасности и воздушных атак.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Защита с моря

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после совещания с командованием Военно-морских сил в Одесской области планируется усилить морскую авиацию, связь, противоминную защиту, а также улучшить подготовку морской пехоты. Отдельно он объявил о создании новой Военно-морской академии. По словам пресс-секретаря ВМС Дмитрия Плетенчука, такие решения связаны с тем, что Россия все активнее использует морское направление для атак ударными беспилотниками. Украинские военные уже изменили подходы к обороне, чтобы перехватывать дроны еще над морем и не допустить их падения на город.

Плетенчук отметил, что важную роль в этом играют вертолеты морской авиации. По его словам, один из экипажей во время одного боевого вылета смог сбить семь дронов типа Shahed. Кроме того, военные применяют дроны-перехватчики и действуют совместно с Воздушными силами и армейской авиацией. Такой подход помогает защищать не только Одессу, но и украинский морской коридор, через который проходит основная часть экспорта страны.

"Когда дроны сбивают в море, они, по крайней мере, не падают на город. Вертолеты тоже очень эффективно себя показывают. Один из наших экипажей за один вылет уничтожил семь дронов-камикадзе типа "Shahed", — отметил представитель ВМС.

Новые вызовы

По словам представителя ВМС, усиление обороны связано не только с повышением эффективности защиты, но и с изменением тактики российских войск. Если раньше оккупанты преимущественно наносили удары по портовой инфраструктуре баллистическими ракетами, то в последнее время начали атаковать гражданские суда непосредственно в море. Из-за этого украинским военным пришлось быстро менять свои действия.

Плетенчук подчеркнул, что после таких случаев объема работы для сил обороны стало значительно больше. Военные вынуждены реагировать на новые угрозы и усиливать защиту судоходства и акватории Черного моря.

"В прошлом месяце они уже начали прицельно наносить удары непосредственно в акватории. Поэтому работы просто прибавилось, и мы реагируем соответствующим образом", — добавил Плетенчук.

Минная опасность

Представитель ВМС пояснил, что после штормов и смены течений мины или похожие на них предметы могут отрываться и дрейфовать вдоль побережья. Именно поэтому ситуация у моря может меняться даже за короткое время. В то же время Плетенчук обратил внимание, что все последние случаи с пострадавшими произошли в местах, где отдых был запрещен. По его словам, люди часто ищут безлюдные пляжи, однако именно там риск наткнуться на опасные предметы значительно выше.

"Как показывает практика, все инциденты с пострадавшими произошли именно в тех местах, которые были закрыты или не предназначены для отдыха. Все это — последствия войны", — добавил представитель Военно-морских сил.

Безопасный отдых

Плетенчук подчеркнул, что безопаснее всего отдыхать в бассейнах или закрытых водоемах. Если же люди решили поехать к морю, стоит выбирать только официально открытые пляжи, перечень которых утверждают местные власти. Также он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно покидать побережье.

По словам представителя ВМС, большинство угроз для Одесской области сейчас представляют именно ударные беспилотники. Они летят с моря, а времени от объявления тревоги до их подлета обычно достаточно, чтобы добраться до укрытия.

"Первое правило — посещать только официально открытые пляжи. Второе — не игнорировать воздушные тревоги и немедленно покидать побережье", — добавил пресс-секретарь.

Бои над пляжами

В соцсетях распространяется мнение, что над официально открытыми пляжами украинские военные якобы не сбивают российские дроны. Дмитрий Плетенчук опроверг это утверждение. Он пояснил, что во время воздушного боя военные в первую очередь выполняют боевую задачу и действуют в соответствии с обстановкой. По его словам, место уничтожения беспилотника определяется не расположением пляжа, а возможностью его перехватить. Главная задача — не допустить, чтобы дрон достиг своей цели.

"Во время воздушного боя все действуют в зависимости от ситуации. Они пытаются сбить дрон там, где это возможно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Почему закрывают пляжи

Представитель ВМС пояснил, что разница между открытыми и закрытыми пляжами заключается не только в минной опасности. На официально открытых участках организованы спасательные посты и есть возможность быстро оказать помощь людям в случае чрезвычайной ситуации. На закрытых пляжах таких условий нет. Кроме того, отдельные участки остаются опасными из-за риска обнаружения мин или других взрывоопасных предметов, что затрудняет проведение спасательных операций.

"Основное отличие в том, что на открытых пляжах есть возможность проводить поисково-спасательные работы. На закрытых это часто невозможно из-за минной опасности", — подытожил представитель ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за доминирование в Черном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими подразделениями Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.

Также Новини.LIVE писали, что остров Змеиный, ставший одним из символов украинского сопротивления, сейчас уже не находится под таким давлением российских войск, как раньше. В то же время в Черном море продолжается борьба за контроль над логистикой оккупантов и их военной инфраструктурой. Активными остаются также Кинбурнская коса и временно оккупированный Крым, где Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи.