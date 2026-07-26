В Крыму Силы обороны нанесли удар по объектам российских войск

Пожар на НПЗ после попадания. Фото иллюстративное: Генштаб

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Силы обороны Украины ночью 26 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России и оккупированного Крыма. Подтверждено поражение объекта "Черноморнефтегаз", ретранслятора управления ударными беспилотниками, а также Тюменского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Пожар после попадания. Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Атака на "Черноморнефтегаз"

По данным Генштаба, одной из целей стал объект "Черноморнефтегаз" в районе Внуково во временно оккупированном Крыму. Украинские военные зафиксировали поражение объекта.

Отметим, что после оккупации полуострова Россия захватила активы государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" и использует их для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов. Также эти объекты задействуются для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской группировки войск в Крыму.

Уничтожение ретранслятора

Кроме того, украинские подразделения поразили наземный ретранслятор управления ударными БПЛА типа "Герань" и "Гербера" в районе Черноморского в оккупированном Крыму. Такие ретрансляторы используются российскими военными для увеличения дальности и стабильности управления ударными беспилотниками, которые применяются при атаках на территории Украины.

Удар по другим объектам РФ

Также Силы обороны нанесли удар по автомобильному мосту в районе Выселок Донецкой области. По данным Генштаба, противник использовал его для военной логистики. Кроме того, был поражён склад беспилотников российских войск в районе Червонопоповки и место сосредоточения живой силы противника в Пурдивке Луганской области.

Поражение Тюменского НПЗ

Отдельно в Генштабе сообщили об уточненных результатах предыдущих ударов. В частности, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области России 25 июля. Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 миллионов тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, которые могут использоваться для обеспечения потребностей российского военно-промышленного комплекса и армии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины атаковала танкер российского "теневого флота" в акватории Черного моря и одновременно нанесла удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ. На судне и объектах топливной инфраструктуры зафиксированы повреждения и масштабные пожары.

Также Новини.LIVE сообщали, что у берегов Крыма Силы обороны уничтожили еще один российский корабль. Среди пораженных целей также были системы ПВО, железнодорожная инфраструктура и запасы топлива.

Также Новини.LIVE сообщали, что 1 июля СБУ нанесла удар по ангарам с истребителями на аэродроме в Крыму. После атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.