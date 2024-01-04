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Пробки на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области

4 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пробки на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области
Очередь возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 4 января на трассе Одесса - Рени в сторону границы наблюдаются значительные пробки в рамках КПП "Маяки — Паланка — Удобное". Из-за трудностей на границе осложнилось также и путешествие в Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" большая пробка перед обеими КПП и в пределах национального природного парка. Кроме того, зафиксировано скопление машин на выезде из Одессы в трех местах. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час и 6 минут, однако могут быть задержки на границе из-за проверки документов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 22 минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, мы писали, как зимой остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза. Отказ тормозной системы автомобиля требует быстрой реакции водителя.

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