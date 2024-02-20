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Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро вторника

20 февраля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро вторника
Дорога из Одессы до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 20 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, движение на выезде из Одессы также затруднено. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и Маяк. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 6 минут.

Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро вторника - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки в пределах Измаила, Татарбунар и Сараты. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 14 минут. Также есть альтернативный маршрут, большая часть которого проходит через территорию Молдовы. Общее время поездки составит 5 часов 36 минут.

Пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро вторника - фото 2
Дорога из Одессы в Орловку. Фото: скриншот


Напомним, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, что автомобильные колеса — это не просто составляющая авто, это неотъемлемая часть, которая взаимодействует между транспортным средством и поверхностью земли. В мире моторизованного движения этот контакт должен быть не только надежным, но и достигать идеального сцепления. Именно поэтому важно прибегать к своевременной замене автомобильной резины, играющей критическую роль в обеспечении безопасности и эффективности передвижения.

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