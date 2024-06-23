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Завтра ожидается отключение света — как будут работать графики на Одесчине 24 июня

23 июня 2024 23:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Одесской области на 24 июня
Девушка держит фонарик. Фото: unsplash
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в понедельник, 24 июня, почасовые отключения электроэнергии будут применяться в течение всех суток: с 00:00 до 24:00, а с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян. Абоненты должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Стабилизационные графики для первой группы
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для второй группы
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.

Стабилизационные графики для третьей группы
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для четвертой группы
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-боту в Viber;
  • чат-боту в Telegram;
  • частные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Стабилизационные графики для пятой группы
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для шестой группы
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, долгосрочные блэкауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Также мы писали, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение. Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, некритичного для производственной деятельности.

Одесса
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