В ДТЭК рассказали, как будут действовать графики отключений света в Одессе 1 июля

Завтра ожидается отключение света — как будут работать графики в Одесской области
В Одесской области в понедельник, 1 июля, почасовые отключения электроэнергии будут применяться все сутки. Причина – рост потребления в начале рабочей недели. Абоненты должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-боту в Viber;
- чат-боту в Telegram;
- частные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Рост тарифов: что известно
Напомним, с 1 июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.
Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.
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