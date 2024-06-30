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Завтра ожидается отключение света — как будут работать графики в Одесской области

30 июня 2024 23:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ДТЭК рассказали, как будут действовать графики отключений света в Одессе 1 июля
Девушка работает в темной комнате. Фото: freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в понедельник, 1 июля, почасовые отключения электроэнергии будут применяться все сутки. Причина – рост потребления в начале рабочей недели. Абоненты должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Стабилизационные графики для первой группы
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для второй группы
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.

Стабилизационные графики для третьей группы
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для четвертой группы
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-боту в Viber;
  • чат-боту в Telegram;
  • частные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Стабилизационные графики для пятой группы
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для шестой группы
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Рост тарифов: что известно

Напомним, с 1 июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.

тарифы
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
отключения света
свет

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