Завтра в Одессе будет дуть сильный ветер: температура моря

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

12 августа в Одесской области ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. При этом усилится северо-западный ветер — его порывы будут достигать 9–14 м/с. Днём температура воздуха поднимется до 32 °С. Также в области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз в Одесской области

В области прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 18–23 °С, а днём — 27–32 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз в Одессе

В Одессе также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночью температура составит 20–22 °С, днём — 27–29 °С. Температура морской воды у побережья Одессы — 23–24 °С.

Чрезвычайная пожарная опасность

По прогнозу, 12 августа в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.