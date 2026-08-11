Завтра в Одессе будет дуть сильный ветер: температура моря
12 августа в Одесской области ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. При этом усилится северо-западный ветер — его порывы будут достигать 9–14 м/с. Днём температура воздуха поднимется до 32 °С. Также в области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз в Одесской области
В области прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 18–23 °С, а днём — 27–32 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.
Прогноз в Одессе
В Одессе также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночью температура составит 20–22 °С, днём — 27–29 °С. Температура морской воды у побережья Одессы — 23–24 °С.
Чрезвычайная пожарная опасность
По прогнозу, 12 августа в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Любашовке, Затишье, Раздельной, Черноморске, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде, Измаиле и Вилково. В Сербце ожидается высокая пожарная опасность, а в Одессе — средняя.
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