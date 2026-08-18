Завтра в Одессе пройдут кратковременные грозы: температура моря

Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе в среду, 19 августа, температура морской воды составит +22...+23 °C, а воздух днем прогреется до +24...+26 °C. В то же время ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Из-за непогоды в городе и области объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе и Одесской области ночью прогнозируется гроза, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Погода в Одессе 19 августа

В Одессе ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь с грозой, однако днем существенных осадков уже не прогнозируется. Ветер ночью будет северным, а днём сменится на южный, его скорость составит 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +17...+19 °C. Днем будет +24...+26 °C. Морская вода у Одессы прогреется до +22...+23 °C.

Погода на побережье Одесской области

Вдоль побережья ночью также прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Северный ветер будет достигать 12-14 м/с. Днем осадки прекратятся, ветер сменится на южный со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура воздуха на побережье составит +16…+21 °C, днём +23…+28 °C. Температура морской воды ожидается на уровне +22...+23 °C. Волновой фон ночью будет умеренным, а днем ослабнет до слабого. Уровень моря вдоль побережья останется безопасным.

В Одесской области объявили желтый уровень опасности

Из-за ночной грозы синоптики объявили на 19 августа предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. Оно касается как Одессы, так и всей области. В целом по Одесской области температура ночью составит +14...+19 °C, а днем +24...+29 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

На побережье Одесской области ночью ожидается усиление ветра и умеренное волнение моря. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и их выброса на берег, а также дрейфа вдоль побережья. Жителей Одессы и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов к ним нельзя прикасаться.

Экстренные службы помощи:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр «Быстрая коммунальная помощь» — 15-01.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Хаджибейском лимане в Одесской области во второй раз за несколько дней зафиксирована массовая гибель рыбы. На этот раз мертвого пиленгаса обнаружили сразу у двух сел. Специалисты отобрали пробы воды для исследования, чтобы установить причину гибели рыбы.

Также Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают с Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.