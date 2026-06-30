Жара не спадает: море в Одессе прогреется 22 градусов

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одесской области 1 июля сохранится жаркая погода, а местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом по всей области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за сухой и жаркой погоды даже небольшое возгорание может быстро перерасти в масштабный пожар. В Одессе температура воздуха превысит +30 °C, а море станет теплее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В среду, 1 июля, в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+25 °C, днем — +30…+35 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость.

Какая будет погода в Одессе

В Одессе синоптики также прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +23…+25 °C, а днём — +30…+32 °C. Ветер будет северо-восточный, 5–10 м/с. Морская вода прогреется до +21…+22 °C.

Высокий риск пожаров

1 июля на всей территории Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Согласно прогнозу, наивысший класс опасности охватит все районы области, в частности Одессу, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил, Болград, Раздельную, Любашевку, Сарату, Сербку, Затишье и Вилково.

Синоптики предупреждают, что жаркая и сухая погода будет способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах. Жителей области призывают не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и не оставлять открытый огонь без присмотра.

Как сообщали Новини.LIVE, в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры, а стоимость зависит и от района, и от типа жилья. Дома, как и раньше, остаются самым дорогим вариантом для арендаторов.

Также Новини.LIVE писали, что в июне на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили 55 погибших дельфинов. Кроме того, в окрестностях Одессы обнаруживали контуженных животных.