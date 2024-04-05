Жена миллионер, а он жил в гостинице — одесский нардеп обнародовал состояние

Николай Скорик. Фото: eureporter

Эксглава Одесского облсовета Николай Скорик обнародовал свою декларацию за 2023 год. Оказалось, что его жена владеет несколькими домами в то время, когда сам Скорик имеет только одну квартиру.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайтаНационального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Состояние нардепа

Заработная плата Николая Скорыка в прошлом году составила 656 тысяч 595 гривен. Кроме этого, 644 тысячи 160 гривен он получил в качестве возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, а еще 150 тысяч гривен — в качестве компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. Также нардепу компенсировали проезд по территории Украины на сумму 90 тысяч гривен.

Наличными Николай Скорик хранит 134 тысячи гривен, 44 тысячи долларов, а Наталья Скорик — 50 тысяч гривен и 27 тысяч долларов. В банках семья имеет 118,7 тысяч гривен, 769 евро и 158 долларов.

Недвижимость семьи

Согласно декларации, Скорик владеет квартирой в Одессе площадью 172 кв. метры и паркоместо на 16 кв. метров. Его жена Наталья, вместо этого, имеет

земельный участок 930 кв. метров в оккупированной Ялте;

квартиру 60,7 кв. метров;

дачный домик 29,2 кв. метров;

земельный участок около 13 соток;

дом 629,1 кв. метра в селе Дальник в Одесской области.

Кроме этого, с 2018 года семья бесплатно пользовалась квартирой в Одессе площадью 523,1 квадратного метра и двумя гаражами.

Другое имущество нардепа

Николай и Наталья Скорик владеют часами известных и дорогих брендов. Речь идет о FPJourne Octa Auto, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Chopard Happy Sport, Bulgari.

Авто Скорик не владеет, однако пользуется Toyota Highlander 2019 года выпуска и с 2022 года Mercedes-Benz GLE 350D 4MATIC.

Больше о декларациях

Напомним, что одесский нардеп Артем Дмитрук обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Оказалось, что он продал дорогостоящую иномарку и получал выплаты от Одесского горсовета.

Также мы писали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Глава показал значительный доход от разных источников и отсутствие нового имущества в прошлом году. Также мэр остался без богатого отчима.

Добавим, что заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский обнародовал состояние. В год полномасштабного вторжения России супруга чиновника приобрела две квартиры в Греции, а сам чиновник стал владельцем Audi SQ7.