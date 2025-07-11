Херсон под обстрелами - как выживают люди в "красной зоне"

Стелла Херсона перед въездом в город. Фото: Новини.LIVE

Война в Херсоне ощущается ежесекундно. Здесь не просто сирены — здесь взрывы, обломки, постоянная опасность и тишина после очередного удара. Но несмотря на постоянные обстрелы, разрушения и психологическое истощение, в Херсоне до сих пор живут и работают люди. Они ремонтируют поврежденное имущество, поддерживают друг друга, держатся за свое — потому что это их дом.

Журналисты Новини.LIVE поговорили с главой сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Романом Баклажовым о том, как изменился город и чем живут его жители.

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Херсон сегодня

После многих месяцев обстрелов Херсон очень изменился. Центральные районы полупустые, многие улицы разрушены или заброшены. Жизнь еще теплеет на окраинах — там, где меньше прямых артиллерийских ударов и еще осталась инфраструктура. Люди скопились в Таврическом и Шуменском районах, где открыты кофейни, магазины и хотя бы частично работает транспорт. Но даже там люди под постоянной угрозой, ведь ракеты не выбирают, куда лететь.

"Фактически сейчас живет только два района из пяти. Это Таврический и Шуменский. Остальные — почти пустые или разрушенные", — говорит глава сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Роман Баклажов.

Глава сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Роман Баклажов о состоянии Херсона сегодня. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы Херсона

Страх — это не только о взрывах. Многие жители Херсона живут с глубоким недоверием. Они не верят в постоянство ситуации, не верят в защиту, не верят, что город не оставят во второй раз. История 24 февраля 2022-го врезалась в коллективную память: тогда Херсон сдали без боя уже в первый день вторжения. Эта боль еще не зажила. Именно поэтому пророссийские информационные атаки легко прорываются сквозь эмоциональную уязвимость людей.

"В Херсоне плохое настроение. Многие верят, что город сдадут, что это будет какое-то политическое решение. Потому что мы уже это проходили в 2022 году. Херсон захватили за несколько часов. Никто тогда не верил, что это вообще возможно и мы будем под российским триколором", — вспоминает мужчина.

Парень держит Украинский флаг в день деоккупации Херсона. Фото: Новини.LIVE

Жить под обстрелами — это значит, что ты идешь в магазин, но считаешь минуты до следующего "прилета". Пьешь кофе, не зная, не будет ли это последним глотком. Многие уже привыкли — и это тоже форма защиты. Организм просто учится не реагировать. Но не все способны адаптироваться: кто-то постоянно боится, кто-то убегает в укрытие при каждом взрыве.

"Массированные обстрелы бывают 2-3 раза в сутки. Артиллерия выезжает, быстро отстреливается и исчезает. Кто-то бегает в укрытие, кто-то уже не реагирует. Я, например, не обращаю внимания. А мой товарищ — боится каждый раз. Это у каждого по-своему", — делится спикер Роман Баклажов.

Эксперт Роман Баклажов об обстрелах Херсона. Фото: Новини.LIVE

Возвращение из плена

Война в жизни Романа не закончилась с выходом из плена. Наоборот — тогда она началась на новом уровне: как борьба с психологическими последствиями, с травмами, с системой, которая не всегда видит в пленных героев. Период реабилитации был долгим и болезненным. Но мужчина не остался в тени: он решил действовать.

"Прошло более двух лет, а я только что был в госпитале, в психиатрии, принимал таблетки. Главное, что мне помогло восстановиться: это поддержка друзей и семьи. Я не сидел без дела. Сначала решил работать, а потом создал независимую организацию "Пленники Херсона". Там 160 человек. Мы поддерживаем друг друга, объединяемся, восстанавливаем Херсонщину", — рассказывает бывший пленный Роман Баклажов.

Женщина с украинскими флагами в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Пока самые опасные районы города остаются без помощи. Волонтеры боятся туда ехать, международные организации не имеют гарантий безопасности. Но именно туда отправляются бригады из бывших пленных. Они обучены, оснащены индикаторами дронов, знают алгоритмы действий в случае обстрелов. И главное — они не боятся. Потому что уже прошли самое страшное.

"Мы работаем там, где не выезжают волонтеры. Часть улицы — желтая зона, другая — красная. Мы едем и все делаем. Наши ребята с индикаторами дронов знают, когда прятаться, как реагировать. И уже не собираются уезжать из Херсона. Кто хотел — тот уже поехал", — говорит мужчина.

Председатель сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Роман Баклажов о возвращении из плена. Фото: Новини.LIVE

Херсон — это город, который не хочет жить в иллюзиях, он уже знает, как это — быть оставленным, пережить оккупацию и постоянные обстрелы. Но несмотря на все, город продолжает дышать, даже если воздух здесь смешан с порохом. Именно здесь собрались не самопровозглашенные герои с плакатов, а обычные люди, которые не ждут приказов сверху, не ждут тишины или идеальных условий. Они просто делают — ремонтируют крыши, вывозят обломки, спасают раненых, обнимают тех, кто едва держится. Это те, кто не уехал, потому что кто-то должен был остаться и держать эту землю. Херсон выстоит, иначе — никак.

Ранее мы писали, что в Херсоне важно не поднимать посторонние предметы, так как последствия могут быть летальными. А также о том, что Россия сбрасывает мины и взрывчатку прямо на гражданских лиц.