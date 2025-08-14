Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Встреча Трампа и Путина — возможно ли окончание войны в Украине

Встреча Трампа и Путина — возможно ли окончание войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 21:28
Встреча Трампа и Путина на Аляске: что ждет Украину
Трамп и Зеленский. Фото: Associated Press

Запланированная на Аляске встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — главная тема недели. На кону — Украина: учтут ли там наши интересы и кто их будет представлять? Чего реально ждать — "заморозки" фронта, новых санкций против РФ или хотя бы минимальных сдвигов в переговорах? Ставки высоки: от решений будут зависеть темпы войны, объемы помощи и поддержка.
Что же стоит ожидать от переговоров?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили политического эксперта Андрея Бахметьева.

Реклама
Читайте также:

Какие будут результаты

Накануне таких контактов стороны обычно сверяют позиции и пытаются зафиксировать выгодные рамки на будущее. Кремль продавливает идею паузы, которая не обязывает его ни к чему в долгосрочной перспективе. Главное — не менять реальную безопасность на пустые обещания. Перемирие имеет смысл только с проверенными механизмами, которые заставляют РФ выполнять договоренности.

"Мы ожидаем два результата: либо ничего, либо небольшие сдвиги. Скорее всего, Путин будет тянуть время — обещая "перемирие в воздухе", ограничение ударов и заморозку фронта, настаивая на выводе ВСУ с Донбасса. Другой вариант — если Трамп разочаруется в Путине, тогда возможно ужесточение санкций против РФ и более жесткая позиция Вашингтона", — говорит эксперт Андрей Бахметьев.

Політичний експерт пр війну
Политолог о возможной паузе в войне. Фото: Новини.LIVE

Цель Кремля — выторговать паузу, чтобы усилить армию. Если нет механизмов принуждения, соглашение нам не выгодно. Лучше ничего, чем договоренность ради картинки. Главное — реальные шаги союзников: оружие, санкции, финансирование.

Почему именно Аляска

Место встречи — это не только карта, но и политика: доступ журналистов, близость союзников и юридические риски. Европейские столицы для Путина неудобны из-за Международного уголовного суда и сильного давления. Ближний Восток имеет свой смысл, но подходит не всегда. Северная площадка уменьшает шум и дает Кремлю пространство для исторических параллелей.

"Аляска — не столько символ, сколько комфорт для Путина. Рим отпал из-за европейского контекста и юрисдикции МУС, Эмираты — не устроили Трампа. Есть общий исторический бэкграунд продажи Аляски и двусмысленный символизм авиабазы Ричардсон, названной в честь генерала, поддерживавшего белое движение", — отмечает политолог Андрей Бахметьев.

Політолог про Аляску
Эксперт о выборе места проведения встречи. Фото: Новини.LIVE

Для Кремля такая локация — шанс разыгрывать истории об "общем прошлом". В то же время здесь меньшие юридические риски для Путина и меньше европейского присутствия. Украине важно не дать превратить место встречи в декорацию "большой сделки". Фокус должен быть на содержании решений, а не на картинке.

Тактика затягивания

Кремль пользуется каждой паузой: за это время он пополняет боезапас, людей и налаживает логистику. Любая "деэскалация" без реальных ограничений — это фактически бонус для российской армии. Параллельно Москва будет продвигать нарративы, что якобы виновата Украина. Поэтому синхронные действия Киева с партнерами критически важны.

"Путин будет пытаться затягивать ситуацию: для него даже небольшие продвижения — уже успех, и нужно время. Параллельно он будет убеждать Трампа, что хочет перемирия, а виноват Зеленский. Наш противовес — поддержка мирового сообщества: европейские лидеры уже призывают не принимать российские условия и усиливать давление", — говорит политолог.

Спікер про тактику затягування
Политический эксперт о тактике затягивания. Фото: Новини.LIVE

Предохранителем к затягиванию является жесткая верификация любых "почасовых" или "воздушных" пауз. Без поставок оружия и санкций на технологии каждая пауза играет не в пользу Украины. Коммуникационное единство партнеров уменьшает пространство для кремлевской манипуляции. Чем меньше "серых зон" в позициях, тем короче ресурс затягивания.

Козырь Украины

Европейские столицы ощущают угрозу РФ непосредственно — через границы, энергетику и безопасность. Поэтому политическая воля поддерживать Украину держится, даже несмотря на усталость избирателей. В США прямая угроза меньше, но институты сдерживания продолжают работать. Задача Киева — превращать эту поддержку в ПВО, боеприпасы и жесткие санкции, а не в заявления.

"Наш главный козырь — поддержка Европы и других партнеров, для которых угроза РФ ближе, чем для США. Европейские политики остаются заинтересованными в сдерживании Кремля и в дальнейшем будут нас поддерживать. Трамп не ожидает прямого столкновения с Россией, а для Европы такая вероятность реальна", — отмечает политический эксперт.

Эксперт про карти україни
Политолог о европейской поддержке. Фото: Новини.LIVE

Европейская твердость не позволяет "менять" украинские территории на короткую тишину. Целевая помощь и согласованные санкции истощают ресурс РФ. Когда Брюссель, Лондон и Вашингтон говорят в один голос, позиции Киева сильнее. Любые разногласия между союзниками — подарок Кремлю, их надо избегать.

Давление на Украину

После громких встреч обычно идет серия звонков и брифингов — там согласовывают позиции. Именно там формируется "послевкусие", важнее протокольных фото. Если коалиция говорит одним голосом, пространство для давления сужается. Поэтому Киеву следует сразу активизировать контакты с ключевыми столицами.

"Нажать так, чтобы заставить уступить, не смогут. Возможны небольшие сдвиги, но есть признаки готовности Вашингтона к санкционным шагам. После встречи будут контакты Зеленского и европейцев с Белым домом с призывом держать жесткую линию. Хуже, чем сейчас, не будет", — говорит спикер Андрей Бахметьев.

Андрій Бахметьєв про тиск на країну
Спикер о попытках давления на Украину. Фото: Новини.LIVE

Четкая публичная позиция уменьшает соблазн толковать договоренности "по-своему". Киеву стоит иметь наготове простые месседжи о "красных линиях" и план действий на различные сценарии. Постоянная координация с парламентами и правительствами партнеров делает курс более устойчивым. Никаких намеков на отказ от территорий — это опасный прецедент.

Санкции против РФ

Решения о давлении часто зависят от ежедневной политической ситуации, но государственные процессы идут своим ходом. В Вашингтоне обсуждают вторичные санкции, экспортные ограничения и правила для нефти и газа. Украине важно показывать, где остаются лазейки, и предлагать готовые варианты новых пакетов. Аргументы должны быть простыми: четкие факты и понятное юридическое обоснование.

"Вероятность новых санкций — 50 на 50: многое зависит от настроения Трампа. В то же время в его окружении есть голоса за взвешенную, но последовательную санкционную политику. Поддержка Украины оружием будет продолжаться", — отмечает политолог.

Політолог Андрій про санкції
Политолог Андрей Бахметьев о санкциях. Фото: Новини.LIVE

Даже частичное усиление технических и финансовых ограничений уменьшает возможности РФ и тормозит темп войны. Вторичные санкции по посредникам бьют в самые слабые места схем. Важно не только принять, но и реально выполнять эти решения — без "бумажных" мер. Для этого нужна плотная техническая работа Украины с партнерами.

Когда завершится война

Войны заканчиваются там, где режим теряет способность или мотивацию их продолжать. Для Кремля критическим является страх внутренней дестабилизации и дефицит ресурсов. Пока что российская система удерживает контроль за счет репрессий, денег от нефти и внешних "окон". Поэтому результативность внешнего давления будет определяться способностью "закрывать" эти окна.

"Войну остановят внутренние риски для Путина — страх потери власти — и внешняя изоляция. Сейчас предпосылок для социального взрыва в РФ нет, военные продолжают поддерживать режим. Поддержка со стороны Китая, Турции, Эмиратов и доходы от экспорта дают Кремлю ресурс. Когда этот ресурс исчезнет, вероятность перемирия возрастет", — говорит эксперт.

Про закінченя війни
Эксперт об условиях окончания войны. Фото: Новини.LIVE

Стратегия проста: усиливать экономическое давление и перекрывать доступ РФ к технологиям. Каждое новое ограничение должно уменьшать ее способность воевать в нынешнем темпе. Украине это время нужно, чтобы усилить оборону, нарастить производство и ПВО. Для партнеров это проверка последовательности и зрелости их политики сдерживания.

Наиболее вероятный итог встречи — без прорыва, зато с очередной попыткой Москвы навязать "заморозку". Реальные гарантии — это коалиция, санкции и оружие, а не красивые формулы. Украине следует держаться вместе с союзниками, не соглашаться на территориальные уступки и требовать только проверяемых шагов от РФ. Любые решения должны усиливать нашу безопасность завтра, а не просто снимать напряжение сегодня.

Ранее мы писали о том, почему Трамп против присутствия Зеленского на переговорах, а также о деталях плана Трампа.

Одесса санкции переговоры Дональд Трамп Украина Новости Одессы
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации