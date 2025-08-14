Встреча Трампа и Путина на Аляске: что ждет Украину

Трамп и Зеленский. Фото: Associated Press

Запланированная на Аляске встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — главная тема недели. На кону — Украина: учтут ли там наши интересы и кто их будет представлять? Чего реально ждать — "заморозки" фронта, новых санкций против РФ или хотя бы минимальных сдвигов в переговорах? Ставки высоки: от решений будут зависеть темпы войны, объемы помощи и поддержка.

Что же стоит ожидать от переговоров?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили политического эксперта Андрея Бахметьева.

Какие будут результаты

Накануне таких контактов стороны обычно сверяют позиции и пытаются зафиксировать выгодные рамки на будущее. Кремль продавливает идею паузы, которая не обязывает его ни к чему в долгосрочной перспективе. Главное — не менять реальную безопасность на пустые обещания. Перемирие имеет смысл только с проверенными механизмами, которые заставляют РФ выполнять договоренности.

"Мы ожидаем два результата: либо ничего, либо небольшие сдвиги. Скорее всего, Путин будет тянуть время — обещая "перемирие в воздухе", ограничение ударов и заморозку фронта, настаивая на выводе ВСУ с Донбасса. Другой вариант — если Трамп разочаруется в Путине, тогда возможно ужесточение санкций против РФ и более жесткая позиция Вашингтона", — говорит эксперт Андрей Бахметьев.

Политолог о возможной паузе в войне. Фото: Новини.LIVE

Цель Кремля — выторговать паузу, чтобы усилить армию. Если нет механизмов принуждения, соглашение нам не выгодно. Лучше ничего, чем договоренность ради картинки. Главное — реальные шаги союзников: оружие, санкции, финансирование.

Почему именно Аляска

Место встречи — это не только карта, но и политика: доступ журналистов, близость союзников и юридические риски. Европейские столицы для Путина неудобны из-за Международного уголовного суда и сильного давления. Ближний Восток имеет свой смысл, но подходит не всегда. Северная площадка уменьшает шум и дает Кремлю пространство для исторических параллелей.

"Аляска — не столько символ, сколько комфорт для Путина. Рим отпал из-за европейского контекста и юрисдикции МУС, Эмираты — не устроили Трампа. Есть общий исторический бэкграунд продажи Аляски и двусмысленный символизм авиабазы Ричардсон, названной в честь генерала, поддерживавшего белое движение", — отмечает политолог Андрей Бахметьев.

Эксперт о выборе места проведения встречи. Фото: Новини.LIVE

Для Кремля такая локация — шанс разыгрывать истории об "общем прошлом". В то же время здесь меньшие юридические риски для Путина и меньше европейского присутствия. Украине важно не дать превратить место встречи в декорацию "большой сделки". Фокус должен быть на содержании решений, а не на картинке.

Тактика затягивания

Кремль пользуется каждой паузой: за это время он пополняет боезапас, людей и налаживает логистику. Любая "деэскалация" без реальных ограничений — это фактически бонус для российской армии. Параллельно Москва будет продвигать нарративы, что якобы виновата Украина. Поэтому синхронные действия Киева с партнерами критически важны.

"Путин будет пытаться затягивать ситуацию: для него даже небольшие продвижения — уже успех, и нужно время. Параллельно он будет убеждать Трампа, что хочет перемирия, а виноват Зеленский. Наш противовес — поддержка мирового сообщества: европейские лидеры уже призывают не принимать российские условия и усиливать давление", — говорит политолог.

Политический эксперт о тактике затягивания. Фото: Новини.LIVE

Предохранителем к затягиванию является жесткая верификация любых "почасовых" или "воздушных" пауз. Без поставок оружия и санкций на технологии каждая пауза играет не в пользу Украины. Коммуникационное единство партнеров уменьшает пространство для кремлевской манипуляции. Чем меньше "серых зон" в позициях, тем короче ресурс затягивания.

Козырь Украины

Европейские столицы ощущают угрозу РФ непосредственно — через границы, энергетику и безопасность. Поэтому политическая воля поддерживать Украину держится, даже несмотря на усталость избирателей. В США прямая угроза меньше, но институты сдерживания продолжают работать. Задача Киева — превращать эту поддержку в ПВО, боеприпасы и жесткие санкции, а не в заявления.

"Наш главный козырь — поддержка Европы и других партнеров, для которых угроза РФ ближе, чем для США. Европейские политики остаются заинтересованными в сдерживании Кремля и в дальнейшем будут нас поддерживать. Трамп не ожидает прямого столкновения с Россией, а для Европы такая вероятность реальна", — отмечает политический эксперт.

Политолог о европейской поддержке. Фото: Новини.LIVE

Европейская твердость не позволяет "менять" украинские территории на короткую тишину. Целевая помощь и согласованные санкции истощают ресурс РФ. Когда Брюссель, Лондон и Вашингтон говорят в один голос, позиции Киева сильнее. Любые разногласия между союзниками — подарок Кремлю, их надо избегать.

Давление на Украину

После громких встреч обычно идет серия звонков и брифингов — там согласовывают позиции. Именно там формируется "послевкусие", важнее протокольных фото. Если коалиция говорит одним голосом, пространство для давления сужается. Поэтому Киеву следует сразу активизировать контакты с ключевыми столицами.

"Нажать так, чтобы заставить уступить, не смогут. Возможны небольшие сдвиги, но есть признаки готовности Вашингтона к санкционным шагам. После встречи будут контакты Зеленского и европейцев с Белым домом с призывом держать жесткую линию. Хуже, чем сейчас, не будет", — говорит спикер Андрей Бахметьев.

Спикер о попытках давления на Украину. Фото: Новини.LIVE

Четкая публичная позиция уменьшает соблазн толковать договоренности "по-своему". Киеву стоит иметь наготове простые месседжи о "красных линиях" и план действий на различные сценарии. Постоянная координация с парламентами и правительствами партнеров делает курс более устойчивым. Никаких намеков на отказ от территорий — это опасный прецедент.

Санкции против РФ

Решения о давлении часто зависят от ежедневной политической ситуации, но государственные процессы идут своим ходом. В Вашингтоне обсуждают вторичные санкции, экспортные ограничения и правила для нефти и газа. Украине важно показывать, где остаются лазейки, и предлагать готовые варианты новых пакетов. Аргументы должны быть простыми: четкие факты и понятное юридическое обоснование.

"Вероятность новых санкций — 50 на 50: многое зависит от настроения Трампа. В то же время в его окружении есть голоса за взвешенную, но последовательную санкционную политику. Поддержка Украины оружием будет продолжаться", — отмечает политолог.

Политолог Андрей Бахметьев о санкциях. Фото: Новини.LIVE

Даже частичное усиление технических и финансовых ограничений уменьшает возможности РФ и тормозит темп войны. Вторичные санкции по посредникам бьют в самые слабые места схем. Важно не только принять, но и реально выполнять эти решения — без "бумажных" мер. Для этого нужна плотная техническая работа Украины с партнерами.

Когда завершится война

Войны заканчиваются там, где режим теряет способность или мотивацию их продолжать. Для Кремля критическим является страх внутренней дестабилизации и дефицит ресурсов. Пока что российская система удерживает контроль за счет репрессий, денег от нефти и внешних "окон". Поэтому результативность внешнего давления будет определяться способностью "закрывать" эти окна.

"Войну остановят внутренние риски для Путина — страх потери власти — и внешняя изоляция. Сейчас предпосылок для социального взрыва в РФ нет, военные продолжают поддерживать режим. Поддержка со стороны Китая, Турции, Эмиратов и доходы от экспорта дают Кремлю ресурс. Когда этот ресурс исчезнет, вероятность перемирия возрастет", — говорит эксперт.

Эксперт об условиях окончания войны. Фото: Новини.LIVE

Стратегия проста: усиливать экономическое давление и перекрывать доступ РФ к технологиям. Каждое новое ограничение должно уменьшать ее способность воевать в нынешнем темпе. Украине это время нужно, чтобы усилить оборону, нарастить производство и ПВО. Для партнеров это проверка последовательности и зрелости их политики сдерживания.

Наиболее вероятный итог встречи — без прорыва, зато с очередной попыткой Москвы навязать "заморозку". Реальные гарантии — это коалиция, санкции и оружие, а не красивые формулы. Украине следует держаться вместе с союзниками, не соглашаться на территориальные уступки и требовать только проверяемых шагов от РФ. Любые решения должны усиливать нашу безопасность завтра, а не просто снимать напряжение сегодня.

