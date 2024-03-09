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Рух до держкордонів на Одещині дуже ускладнений — подробиці

9 березня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Рух до держкордонів на Одещині дуже ускладнений — подробиці
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені станом на вечір 9 березня спостерігаються на декількох ділянках. Дістатись КПП "Паланка" наразі буде проблематично, також ускладнена подорож до кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор в Маяках та у районі КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черг не спостерігається.

Рух до держкордонів на Одещині дуже ускладнений — подробиці - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. 

Рух до держкордонів на Одещині дуже ускладнений — подробиці - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на суботу, 9 березня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на українських АЗС дещо зросли. При цьому збільшилась вартість майже всіх видів пального. Найбільше здорожчало дизпаливо. Вартість зросла в середньому на 9 копійок.

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Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

Ми також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.

Одеса
кордон
Одеська область
затори
Одеська ОДА
пальне
черги

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