Україна
Румунія вночі піднімала свої винищувачі в небо — причини

Румунія вночі піднімала свої винищувачі в небо — причини

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 10:17
Оновлено: 11:08
Безпілотник РФ залетів до Румунії під час атаки на Україну
Російський дрон у небі. Фото ілюстративне: iStock

У Румунії вночі зафіксували безпілотник, який з’явився в повітряному просторі країни на тлі російських атак поблизу кордону з Одещиною. Через це у двох повітах увімкнули систему попередження Ro-Alert. Для контролю ситуації в небо підняли німецькі Eurofighter та румунські F-16.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Читайте також:

Дрон у Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило, що перше попередження Ro-Alert надіслали о 00:20 для жителів півночі повіту Тулча. Невдовзі радари виявили сигнал безпілотника, який пройшов приблизно 8 кілометрів над територією країни — від Вилкове до Периправи та Кілія-Веке. Після цього позначка зникла.

Протягом наступних 12 хвилин сигнал безпілотника з’являвся знову. Його фіксували на маршруті від Колібашів у Молдові до Фолтештів, а потім у районі Оанчі вже в Румунії. О 00:59 попередження Ro-Alert оголосили і в повіті Галац.

У повітря підняли два німецькі Eurofighter Typhoon з бази Михай Когелнічану, які злетіли о 00:25. Згодом до них додалися два F-16 румунських ВПС із 71-ї авіабази в Кимпія-Турзі. Eurofighter повернувся на базу о 01:50, а F-16 — близько 02:30. Повідомлень про падіння чи уламки літальних апаратів немає. Спеціальні команди готові розпочати пошук, якщо з’явиться необхідність.

Нагадаємо, ми повідомляли, що цієї ночі РФ випустила по Україні понад 40 ракет та 470 дронів. Також ми писали, що російська ракета влучила у багатоповерхівку у Тернополі.

Одеса Румунія Одеська область Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
