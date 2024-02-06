Відставка Валерія Залужного — що думають одесити про українського головнокомандувача

Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Вже кілька днів у ЗМІ знову поширюється інформація про відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Варто сказати, що це вже не перший випадок, коли з'являються подібні чутки, але офіційних підтверджень як не було, так і немає.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися думку одеситів про можливу відставку Валерія Залужного.

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Інформація про можливу зміну Головнокомандувача ЗСУ, м'яко кажучи, засмучує одеситів. Люди впевнені, що за два роки війни Залужний показав себе як фахівець і високий професіонал. Міняти сьогодні у розпал воєнних дій керівника буде великою помилкою.

"Негативно дивлюся на його відставку, бо на переправі коней не змінюють", — ділиться Людмила.

Одеситка Людмила — Залужний має залишитися. Фото: Новини.LIVE

Новій людині знадобиться час, щоб увійти в курс справи та зрозуміти, що до чого. Все це може призвести до погіршення наших позицій на фронті, вважає Вікторія.

"Погано, він якось вів цю всю боротьбу і якось справлявся. Мені здається, що зараз хтось як раптом прийде, буде гірше", — думає Вікторія.

Одеситка Вікторія з сином. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Аліса вважає, що сьогодні Залужного використовують у передвиборчій грі, чого робити не можна. Адже від його дій зараз багато чого залежить, і насамперед наша безпека.

"Він такий символ, і народ у нього вірить. Мені здається, що все це передвиборчі ігри якісь", — наголошує Аліса.

Одеситка Аліса про Головнокомандувача ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Репутація та надійність Головнокомандувача ЗСУ підтримує впевненість українців у перемогу — впевнена Тетяна. Дівчина хоч і вірить, що керівництво країни у своїх діях мотивується лише найкращими спонуканнями, але зміни її лякають.

"Я не знаю, як вийшло, але він має таку репутацію, яка підтримує дух українців, якась довіра є висока до нього. Якась надія, і через неї віриться, що буде перемога. Не знаю, керівництву країни, може, видніше, але хочеться вірити, що ці кроки на краще для перемоги. Але якщо емоційна і так просто оцінювати, перший імпульс — його заміна не подобається. І страшно", — зізнається Тетяна.

Тетяна вважає, що Залужний має залишитися. Фото: Новини.LIVE

Та й загалом варто зазначити, що Залужний подобається дуже багатьом українцям, тому люди виступають проти його відставки.

"Він мені подобається. Тому до можливої його відставки ставлюсь погано", — каже Олександра.

Вирішувати фахівцям

Але далеко не всі з опитуваних були за Залужного. Деякі не змогли відповісти на поставлене запитання, зробивши посилання на свою некомпетентність. Були й ті, хто взагалі не слідкував за долею очільника ЗСУ.

"Ніяк я не ставлюся до можливої відставки Залужного. Я за ним не спостерігаю", — зазначила Лариса.

Одесити йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Чи будуть зміни у складі ЗСУ і чи залишиться Залужний на своєму місці — чіткої відповіді з Банковою немає. Ну а поки що блогери та експерти обговорюють кандидатури, які могли б посісти місце Головнокомандувача. Своєю чергою, як показало наше опитування, більшість одеситів проти змін.