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Штормове попередження на Одещині: можливі звуки грому

19 травня 2023 15:50
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Анна Мурадова
Редактор
Штормове попередження на Одещині: можливі звуки грому
Жінка накрила голову целофановим пакетом під час дощу. Фото: Сергій Ревера / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголошено штормове попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Прогнозується, що 19 травня під час грози будуть шквали вітру швидкістю 15-20 м/с, які триватимуть і вночі 20 травня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Пориви сильного вітру

Враховуючи погіршення погодних умов, мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути особливо обережними. Рекомендується обмежити переміщення та подорожі, зокрема для літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також просять утриматись від залишення транспортних засобів під деревами та лініями електропередач, а під час пересування під деревами бути особливо обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення морської міни або предметів, які їй схожі, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, що упродовж 19-21 травня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття, Волині, та 19 травня і Криму, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім того, в низці областей спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища.

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