Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні — чого чекати

Чоловік прибирає сніг. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в Одесі та області відчутно потепліє. Очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря подекуди буде підійматися до +8 °C, морська вода +4…+ 5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +2 °C. Вітер південно-західний — 3,0 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +4 °C. Вітер південно-західний — 4,4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +5 °C. Вітер південно-західний — до 6,7 м/с.

Схід сонця: 15 січня сонце зійде о 07:37.

Захід сонця: 15 січня сонце заходитиме о 16:36.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 59 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -10...-6 °С., вдень -6...-0 °С..

На автошляхах області ожеледиця, видимість хороша.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 15 січня

Сьогодні, 15 січня, у західних та північних областях України місцями пройде невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі буде помірний сніг, на решті території без опадів. Можлива ожеледиця на дорогах.

Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с, а в західних областях місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Вночі температура повітря -2...-7°C

в центральних областях до -10°C, вдень -4...+1°C

у південних областях +1...+6°C

в Криму вночі близько 0°C, вдень 4-9° тепла.

За даними синоптиків, у Карпатах часом ймовірний сніг та хуртовина, місцями будуть пориви південно-західного вітру 25 м/с.

Температура вночі -5...-10°C, вдень -2...-7°C

Небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили про значну сніголавинну небезпеку (третій рівень) у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Українців застерігають щодо можливого сходження лавин та радять утриматися від походів на високогір'я.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (другий рівень), очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.