Чи можуть одесити собі дозволити iPhone 15 і скільки їм для цього доведеться збирати

Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Різдво та Новий рік все ближче, а отже, саме час замислитися про подарунки. Телефони завжди посідали головні позиції у списках — річ безпрограшна та плюс потрібна. А якщо мова заходить про мрію багатьох — iPhone 15, то це ще й статусність.

Але чи всі можуть собі дозволити продукцію від Apple? І скільки доведеться на неї збирати? Це питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам.

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Кілька місяців роботи

Як виявилося, більшість одеситів все ж таки розраховують на власні сили, а не на подарунок. Щоправда, для того, щоб купити заповітний iPhone, доведеться трохи економити і посилено попрацювати кілька місяців.

"На 15 iPhone, думаю, місяці чотири мені довелося би попрацювати", — зізнається Зоя.

Одеситка Зоя з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Для Олени продукція Apple не є пріоритетною, каже, що такою не користується. Але якби було потрібно, то, звичайно, купила б цей телефон.

"Це не мої пріоритети. Але якби була потреба, то я б його придбала, пішло на це десь близько 3-4 місяців", — зазначає Олена.

Олена не користується iPhone. Фото: Новини.LIVE

А ось для будівельника Олексія взагалі не проблема придбати 15 iPhone і навіть заощаджувати не довелося. Роботи зараз багато, головне — бажання та час, а все інше можна купити.

"Ну, щоб назбирати на 15 iPhone 1200 доларів, думаю, десь близько місяця. Роботи зараз з будівництва дуже багато, так що можна заробити", — каже Олексій.

Олексій, будівельник. Фото: Новини.LIVE

Знайшлися й ті, кому все ж таки цей телефон подарували, так що про його вартість навіть не замислювалися.

Телефон — це розкіш

Ось тільки далеко не всім робота та добробут дозволяють придбати такий дорогий аксесуар. Мамочки в декреті з догляду за дитиною можуть лише мріяти про новий телефон такого класу, бо виплат від держави не вистачає навіть на елементарне.

"Я в декреті отримую 860 гривень, і, напевно, мені потрібно дуже багато часу, щоб назбирати такі гроші", — зізнається Валентина.

Валентина з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація і у пенсіонерів, яким грошей не вистачає часом на продукти, не те що на дорогий гаджет.

"Порахувати складно, напевно, просто неможливо. Ось я отримую пенсію дві тисячі, нехай порахують, скільки можна зібрати, сплатити за все і прожити", — каже Олена.

Олена — пенсії не вистачає на життя. Фото: Новини.LIVE

Ну а тим часом за даними дослідження Work.ua, в Україні треба працювати 63 дні, щоб купити iPhone 15. Для розрахунку брали зарплатню у розмірі 16 012 грн. Це середня заробітна плата в країні у 2023 році.