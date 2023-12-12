Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Скільки одеситам доведеться збирати на новий 15 iPhone arrow

Скільки одеситам доведеться збирати на новий 15 iPhone

12 грудня 2023 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Чи можуть одесити собі дозволити iPhone 15 і скільки їм для цього доведеться збирати
Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Різдво та Новий рік все ближче, а отже, саме час замислитися про подарунки. Телефони завжди посідали головні позиції у списках — річ безпрограшна та плюс потрібна. А якщо мова заходить про мрію багатьох — iPhone 15, то це ще й статусність.

Але чи всі можуть собі дозволити продукцію від Apple? І скільки доведеться на неї збирати? Це питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам.

Читайте також:

Кілька місяців роботи

Як виявилося, більшість одеситів все ж таки розраховують на власні сили, а не на подарунок. Щоправда, для того, щоб купити заповітний iPhone, доведеться трохи економити і посилено попрацювати кілька місяців.

"На 15 iPhone, думаю, місяці чотири мені довелося би попрацювати", — зізнається Зоя.

Одеситка Зоя з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Для Олени продукція Apple не є пріоритетною, каже, що такою не користується. Але якби було потрібно, то, звичайно, купила б цей телефон.

"Це не мої пріоритети. Але якби була потреба, то я б його придбала, пішло на це десь близько 3-4 місяців", — зазначає Олена.

Олена не користується iPhone. Фото: Новини.LIVE

А ось для будівельника Олексія взагалі не проблема придбати 15 iPhone і навіть заощаджувати не довелося. Роботи зараз багато, головне — бажання та час, а все інше можна купити.

"Ну, щоб назбирати на 15 iPhone 1200 доларів, думаю, десь близько місяця. Роботи зараз з будівництва дуже багато, так що можна заробити", — каже Олексій.

Олексій, будівельник. Фото: Новини.LIVE

Знайшлися й ті, кому все ж таки цей телефон подарували, так що про його вартість навіть не замислювалися.

Телефон — це розкіш

Ось тільки далеко не всім робота та добробут дозволяють придбати такий дорогий аксесуар. Мамочки в декреті з догляду за дитиною можуть лише мріяти про новий телефон такого класу, бо виплат від держави не вистачає навіть на елементарне.

"Я в декреті отримую 860 гривень, і, напевно, мені потрібно дуже багато часу, щоб назбирати такі гроші", — зізнається Валентина.

Валентина з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація і у пенсіонерів, яким грошей не вистачає часом на продукти, не те що на дорогий гаджет.

"Порахувати складно, напевно, просто неможливо. Ось я отримую пенсію дві тисячі, нехай порахують, скільки можна зібрати, сплатити за все і прожити", — каже Олена.

Олена — пенсії не вистачає на життя. Фото: Новини.LIVE

Ну а тим часом за даними дослідження Work.ua, в Україні треба працювати 63 дні, щоб купити iPhone 15. Для розрахунку брали зарплатню у розмірі 16 012 грн. Це середня заробітна плата в країні у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі