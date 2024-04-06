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Сьогодні у деяких одеситів не буде світла до вечора — адреси

6 квітня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сьогодні у деяких одеситів не буде світла до вечора — адреси
Місце проведення ремонтних робіт. Фото ілюстративне. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 6 квітня, деякі одесити, які підключені до північної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

  • вул. Нежданової, 1-129,
  • вул. Коровицького, 1-151,
  • пров. Крижановський, 1-28,
  • вул. Павлодарського, 1-76,
  • вул. Хавкіна, 2-74,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • вул. Авангардна, 1-31,
  • вул. Бадаєва, 9-90,
  • вул. Літня, 5-30,
  • вул. Обривиста, 1-22,
  • вул. 1-а Пересипська, 1, пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • вул. Агрономічна, 1-85,
  • вул. Ананьївська, 1-26,
  • пров. Москеті, 1-11,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • вул. Листяна , 1-13,
  • вул. Металістів, 1-15,
  • вул. Мирна, 1-29,
  • вул. Четверта, 1-36,
  • вул. Біляївська, 11, 11а,б,
  • вул. Савранська, 1-28,
  • вул. Тарутинська, 11-13,
  • пров. Савранский, 5,9,
  • вул. Гудовича, 1-39,
  • вул. Нікітіна, 76-119,
  • вул. Третя, 1-23,
  • вул. Висока, 1-20,
  • вул. Дорожня, 1-22,
  • вул. Літня, 1-41,
  • вул. Озерна, 26-66,
  • вул. Осіння, 1-12,
  • вул. Світла, 1-14,
  • вул. Ядова, 58,
  • вул. Українська, 1-20,
  • пров. Пролетарський, 1-15,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • пров. Бадаєва, 1-21. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що держава гарантує українським військовослужбовцям та їх сім'ям соціальний захист та певні пільги. Проте треба розуміти, що вони не надаються автоматично. Їх необхідно правильно оформити.

Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми повідомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

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