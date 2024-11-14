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Сотні одеситів без світла — коли включать

14 листопада 2024 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення
Працівники ремонтних бригад. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 14 листопада, без світла залишаться мешканці різних районів Одеси. Причина — ремонт електромереж. Відновити електропостачання обіцяють до вечора, але, залежно від складності робіт, час може змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),1-63а; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Гранатна,1-25; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 1-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Ближні Млини (Кондренка);
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Кордонна, 3а-74в;
  • Косяченка О., 9-54; 
  • І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;
  • М. Лисенка (Корнюшина),1-27; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114,116; 
  • С. Ріхтера, 8-108; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
  • Текстильників, 1-14а; 
  • Т. Тесс, 1-60а; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • Дор. Овідіопольська, 3/1; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова) , 7-37а; 
  • пров. Малиновський, 7;
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25; 
  • пров. Туристський, 2-12б; 
  • проїзд Бузковий,1-6. 

Роботи  до 17:00.

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • А. Філатова, 6-12; 
  • Варненська, 2,2/корп.2,2/корп.3,4; 
  • Г. Крут, 6-8 б; 
  • Дачна, 4/2;
  • Друга, 18а,б, 20; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Люстдорфська дор., 56;
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • М. Троїцького, 3Б; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-195; 
  • Симоненка, 2а; 
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34; 
  • Дор. Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • пров. 1-й Рівності, 86-197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • пров. Свободи, 51а;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3; 
  • просп. Свободи, 31а. 

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

  • А. Заболотного, 54-79; 
  • А. Сахарова, 28-46; 
  • В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-75; 
  • Висоцького, 1-25; 
  • Лузанівська, 21-51; 
  • Марсельська, 32/1-60;
  • Миколаївська дор., 162в, 249; 
  • Семена Палія, 83/1-133, Дембровська (Цимлянська), 17-46; 
  • пров. 1-й Лузанівський, 1-11; 
  • пров. 2-й Лузанівський, 1-5;
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130. 

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в "Укренерго" скасували тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Однак їх закликали активніше імпортувати електроенергію для уникнення графіків у майбутньому. Також Литва дарує Україні цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена якнайшвидше. 

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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