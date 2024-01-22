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Сотні вулиць в Одесі залишилися до вечора без світла — де саме

22 січня 2024 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні вулиць в Одесі залишилися до вечора без світла — де саме
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Південний РЕМ:

Відключення світла в Одесі. Фото: скриншот

Центральний та Північний РЕМ:

Відключення світла в Одесі. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Києва
ДТЕК
відключення світла
світло

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