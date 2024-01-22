Сотні вулиць в Одесі залишилися до вечора без світла — де саме
Сьогодні, 22 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
Центральний та Північний РЕМ:
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.
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