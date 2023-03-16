Стамбул наддасть Одесі автобуси: яка ще допомога буде надана місту

Окрім автобусів Одесі наддадут генератори

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Вже найближчим часом до Одеси в рамках гуманітарної допомоги буде доставлено 10 автобусів та 41 генератор. Таке рішення є результатом співпраці генконсульства України в Стамбулі, мерій Одеси та Стамбула.

Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський.

Домовленості про передачу гуманітарної допомоги були досягнуті під час онлайн-конференції мерів Одеси та Стамбула в листопаді минулого року, коли відзначалась 25-річниця встановлення побратимських відносин. Однак за дане рішення мали проголосувати депутати на сесії міської ради. Його ухвалили тільки вчора.

"Муніципальна Рада Стамбула ухвалила рішення щодо передачі мерії Одеси гуманітарної допомоги – 10 автобусів і 41 генератор. Для експлуатації автобусів наддадуть допомогу з технічного навчання від Департаменту експлуатації електричних трамваїв та тунелів", — зазначається у повідомленні.

Дипломат зазначив, що через російську агресію, яка триває вже понад рік і постійних блекаутів, одесити не можуть користуватися електротранспортом. Отримані автобуси будуть використовуватися як громадські під час відключення світла. Що стосується генераторів, то їх встановлять у пунктах незламності.

"За допомогою генераторів містяни матимуть можливість заряджати телефони і комп’ютери, а також обігріватися у відповідних центрах створених Одеським муніципалітетом", — заявив Роман Недільський.

Він додав, що землетруси 6 лютого та трагічні наслідки, які вони спричинили, відтермінували рішення щодо гумдопомоги, але воно все ж таки було ухвалене.

Нагадаємо, що у рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.