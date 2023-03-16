Стамбул наддасть Одесі автобуси: яка ще допомога буде надана місту

Стамбул передасть Одесі автобуси: яка ще допомога буде надана місту
Вже найближчим часом до Одеси в рамках гуманітарної допомоги буде доставлено 10 автобусів та 41 генератор. Таке рішення є результатом співпраці генконсульства України в Стамбулі, мерій Одеси та Стамбула.
Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський.
-
Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — ЗМІ
-
Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так
-
В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки
-
У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами
-
Окупанти атакували Костянтинівку касетними боєприпасами: в ОВА розповіли про поранених та руйнування
-
Голубці з рисом і грибами: смачний рецепт, що ідеально підійде до посту
-
Як покращити швидкість домашнього інтернету: ТОП-6 корисних порад
-
Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах
-
У Білому домі відреагували на рішення Польщі відправити Україні винищувачі
-
Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії: деталі розмови
Домовленості про передачу гуманітарної допомоги були досягнуті під час онлайн-конференції мерів Одеси та Стамбула в листопаді минулого року, коли відзначалась 25-річниця встановлення побратимських відносин. Однак за дане рішення мали проголосувати депутати на сесії міської ради. Його ухвалили тільки вчора.
"Муніципальна Рада Стамбула ухвалила рішення щодо передачі мерії Одеси гуманітарної допомоги – 10 автобусів і 41 генератор. Для експлуатації автобусів наддадуть допомогу з технічного навчання від Департаменту експлуатації електричних трамваїв та тунелів", — зазначається у повідомленні.
Дипломат зазначив, що через російську агресію, яка триває вже понад рік і постійних блекаутів, одесити не можуть користуватися електротранспортом. Отримані автобуси будуть використовуватися як громадські під час відключення світла. Що стосується генераторів, то їх встановлять у пунктах незламності.
"За допомогою генераторів містяни матимуть можливість заряджати телефони і комп’ютери, а також обігріватися у відповідних центрах створених Одеським муніципалітетом", — заявив Роман Недільський.
Він додав, що землетруси 6 лютого та трагічні наслідки, які вони спричинили, відтермінували рішення щодо гумдопомоги, але воно все ж таки було ухвалене.
Нагадаємо, що у рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.