Графіки відключень світла на 8 грудня в Одесі та області

Світла в Одесі завтра буде більше — кого оминуть відключення
У неділю, 8 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 8 грудня
1 група: світло буде весь день.
2 група: світло буде весь день.
3 група: відключення з 14:00 до 16:00.
4 група: відключення з 15:00 до 17:00.
5 група: світло буде весь день.
6 група: відключення з 16:00 до 19:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію. Також ми повідомляли, чи загрожують українцям віялові відключення взимку.
Читайте Новини.LIVE!