Графіки відключень світла на 9 січня в Одесі та області

Дівчина читає без світла. Фото: Новини.LIVE

На четвер, 9 січня, в Одесі не заплановані відключення світла за графіками. Але ситуація в енергетичній системі може змінитися у будь-який момент і обмеження доведеться повертати. У такому разі енергетики обіцяють попередити містян завчасно.

Станом на зараз дані про обмеження не опублікували ані "Укренерго", ані ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми розповідали, як суттєво знизити витрати на оплату електроенергії. Також ми повідомляли, коли і за яких умов може зрости тариф на світло.