Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тікають чи ні: Гуменюк розкрила плани росіян на Нову Каховку arrow

Тікають чи ні: Гуменюк розкрила плани росіян на Нову Каховку

24 березня 2023 11:08
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Боротьба за Херсонщину ще триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Стратегія російських окупантів щодо "виведення" своїх військ із Нової Каховки має багато цілей, включаючи психологічний вплив на місцеве населення та українських військових. Збройні сили рф, які захопили територію на лівому березі Дніпра у Херсонській області, активно вдаються до грабежів. Крім того, відбувається вплив на окупаційні війська з боку їхніх власних силових структур, які постійно шукають дезертирів або інших військових, які не готові до бойових дій.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як зазначила Наталія Гуменюк, говорити про звільнення Нової Каховки ще зарано. Втім ЗСУ рухаються в правильному напрямку. 

"Те, що ми продовжуємо роботу, яка має результат підтверджено тим, що в Олешках, в Новій Каховці, в Скадовську відбувається ось такий броунівський рух й переформатування ворожих підрозділів. Вони вишукують для себе стару, нову тактику: перевдягнувшись, відправивши намародерене майно — бути готовим самим "вшитися"", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, 23 березня Генштаб повідомив, що всі підрозділи окупантів вийшли з Нової Каховки Херсонської області. Як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності.

Також ми писали, що окупанти продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях України. В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни шукають громадян з проукраїнською позицією.

Також ми писали, що 23 березня російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог пошкодив будівлі в місті.

Додамо, Володимир Зеленський був з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:05 Які знаки зодіаку розквітнуть після 25 березня: перехід на літній час подарує прилив енергії

17:00 На Одещині чоловік став фігурантом кримінальної справи за перевезення "ухилянтів" за кордон

16:59 Українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій Могилі

Новина з фото

16:36 Ватажок "ДНР" заявив, що порти Маріуполя та Бердянська включені до реєстру рф: деталі

Ексклюзив

16:30Іспанія надасть Україні понад 14 мільйонів євро для продовольчої програми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15 Екскерівника Харківського авіаційного заводу підозрюють у привласненні майже пів мільйона євро

16:15 КС Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції

16:14 Мудрик, Зінченко, Миколенко та Забарний зіграють у матчі зірок АПЛ

16:13 Окупаційна влада Криму почала масово тікати та вивозити родичів з півострова

Ексклюзив

16:00США підтримує програму Зеленського "Зерно з України"

Новина з відео

15:46 соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф

Новина з відео

15:10 На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з відео

12:10 "Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом

Новина з відео

11:58 Солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 15:15

Які знаки зодіаку розквітнуть після 25 березня: перехід на літній час подарує прилив енергії

None 24 Березень 16:19

На Одещині чоловік став фігурантом кримінальної справи за перевезення "ухилянтів" за кордон

None 24 Березень 16:59

Українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій Могилі

None 24 Березень 16:36

Ватажок "ДНР" заявив, що порти Маріуполя та Бердянська включені до реєстру рф: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB