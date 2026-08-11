Трамваї та тролейбуси в Одесі не курсують: ситуація зі світлом

Соціальний автобус в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі у вівторок, 11 серпня, електротранспорт не працює, тому трамвайні та тролейбусні маршрути частково дублюються соціальними автобусами. Водночас енергетики продовжують ремонти після масованої атаки РФ у ніч проти 9 серпня, через що частина Приморського району з 09:00 до 17:00 залишиться без світла.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Соціальні автобуси в Одесі

За даними міськради, роботу соціального маршруту С6 "ТЦ "Меркурій" — Західне кладовище" тимчасово припинили. Загалом у місті організували п'ять основних соціальних маршрутів.

С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" курсує протягом дня в обох напрямках.

С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат" сполучає центр із районом вул. Семена Палія.

С3 "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна" працює зранку та у другій половині дня.

С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна" також має окремі рейси через Західне кладовище.

С10 "Залізничний вокзал — курорт Куяльник" виконує рейси від ранку до вечора.

Чим замінили тролейбуси

На напрямку тролейбуса №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал" працюють три автобуси. Додатково пасажири можуть користуватися маршруткою №208 з інтервалом 15-20 хвилин.

За схемою тролейбуса №9 "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" також курсують автобуси. Крім того, працює маршрутне таксі №9МТ з інтервалом 30-35 хвилин.

Маршрут тролейбуса №3 "Застава I — парк Шевченка" дублює маршрутне таксі №233, яке курсує з інтервалом 12-15 хвилин.

Що працює замість трамваїв

За схемою трамвайного маршруту №5 "Аркадія — Залізничний вокзал" автобуси працюють у режимі маршрутного таксі. Для цього напрямку 11 серпня також внесли зміни до графіка.

Автобуси курсують і за схемами трамваїв:

№18 "Куликове поле — 14-та станція Великого Фонтану";

№21 "Застава II — Тираспольська площа" з інтервалом близько години;

№27 "площа Незалежності — проспект Свободи".

Трамвайний маршрут №10 "вул. Іцхака Рабіна — Тираспольська площа" дублює маршрутне таксі №121 з інтервалом 10-12 хвилин.

За схемою трамвая №20 "Херсонський сквер — Хаджибейський лиман" працює маршрутка №20т з інтервалом близько години.

Графік роботи соціального транспорту

У міськраді попереджають, що оприлюднений розклад є орієнтовним. Час прибуття автобусів може змінюватися через дорожню ситуацію, затримки або технічні несправності. Детальнішу інформацію щодо роботи соціальних маршрутів можна отримати в інформаційному центрі за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77 у будні з 08:00 до 20:00.

Чому зупинився електротранспорт

Нинішні проблеми з роботою електротранспорту почалися після масштабної російської атаки на Одесу та область у ніч проти 9 серпня. Тоді Росія застосувала 11 ракет різних типів та до 100 безпілотників, зокрема реактивні дрони та "Бандеролі". Влучання зафіксували на дев'яти локаціях в Одесі та області.

Новини.LIVE повідомляли, що під ударами були житлові будинки, портова та енергетична інфраструктура. В Одесі виникли масштабні пожежі, пошкоджено автомобілі, частина міста залишилася без електроенергії, а подекуди виникли перебої з водопостачанням. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 14 людей. Через наслідки атаки рух міського електротранспорту призупинили.

Ремонт енергетичної інфраструктури триває і сьогодні, 11 серпня. Для безпечного проведення відновлювальних робіт з 09:00 до 17:00 додатково відключать електроенергію в частині Приморського району Одеси. Таким чином, частина відключень у місті цього дня буде пов'язана саме з ремонтами після російської атаки.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

Проблеми з електротранспортом

Це не перший випадок, коли російські удари залишають Одесу без трамваїв та тролейбусів на тривалий час. Раніше Новини.LIVE писали, що 13 грудня 2025 року після чергової наймасованішої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру міста були знеструмлені всі тягові підстанції КП "Одесміськелектротранс". Трамваї та тролейбуси тоді повністю припинили рух. Разом зі світлом у частині Одеси зникла вода, виникли проблеми з роботою котелень та опаленням.

Уже наступного дня місто почало запускати соціальні автобуси. Проте швидко повернути трамваї та тролейбуси не вдалося: через масштаб пошкоджень енергосистеми вони не працювали понад три місяці. У лютому 2026 року запуск довелося додатково відкласти через нові пошкодження енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.

Лише 26 березня 2026 року після відновлення живлення тягових підстанцій розпочалася технічна обкатка електротранспорту без пасажирів, а 28 березня трамваї та тролейбуси частково повернулися на маршрути. Тоді на лінії вийшло близько 30% рухомого складу. Окремі маршрути відновлювали ще кілька місяців: Новини.LIVE інформували, що трамвай №10 повернувся до повної схеми руху лише 11 липня, майже через сім місяців після грудневої атаки.