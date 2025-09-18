Ціни на одеських ринках вересень - які продукти подешевшали

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні
Для більшості українських сімей реальний стан гаманця найкраще показує продуктовий кошик. Вартість овочів, фруктів і м’яса повзе догори, тоді як доходи зростають куди повільніше. На одеських ринках цінники змінюються щотижня: частина позицій просідає завдяки сезону, інші дорожчають через витрати та логістику. З настанням холодів очікуються нові коригування — і не в бік здешевлення.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, щоб перевірити, які ціни нині у продавців.
Овочі на Київському ринку
Середина вересня додає практичності в кошик: молоді кабачки, салатні томати, солодкий перець "під вечерю", часник — під заготовки. На столах — і "класика" (картопля, морква, цибуля), і сезонні сорти з півдня. Торгівля цього тижня рівніша, без ажіотажу: містяни повертаються з відпусток, а попит поступово зміщується до "борщового набору". Продавці очікують пожвавлення, коли похолодає й підуть активні консервації.
"Трохи, як і всюди, торгівля просіла — сезонно. Ось-ось стане прохолодніше, люди згадають про заготовки на зиму, тоді підуть обсяги", — каже продавчиня Наталія.
Вартість овочів:
- Кабачок молодий — 20 грн/кг
- Помідори — 55 грн/кг
- Томати рожево-жовті — 75 грн/кг
- Огірок тонкошкірий — 40 грн/кг
- Перець солодкий — 75–90 грн/кг
- Баклажан — 40 грн/кг
- Картопля — 30 грн/кг
- Морква — 30 грн/кг
- Цибуля ріпчаста — 25 грн/кг
- Цибуля салатна — 50–100 грн/кг
- Часник — 200 грн/кг
Фрукти та ягоди
Літні позиції ще тримаються, але відчувається осінній перехід: персики розходяться партіями, виноград беруть "на стіл" і "на сік", кавуни й дині — у завершальному акорді сезону. Ягода все ще є, але вже дорожча за "пік" літа — виручають дрібніші фасування. Продавці наголошують: вартість міняється разом із завезенням — приїхало більше, впала; партія менша — підтягнулась угору.
"На ринку вартість постійно коливається. Коли завезення більше — ціна падає, коли менше — зростає. Усе залежить від того, скільки товару на руках", — каже продавчиня Валентина.
Вартість фруктів та ягід:
- Персик — 100–130 грн/кг
- Виноград "кишмиш" без кісточки — 150 грн/кг
- Полуниця — 200 грн/кг
- Лохина — 260–280 грн/кг
- Кавун — 18–20 грн/кг
- Диня — 40–55 грн/кг
Зелень на Київському ринку
Зелений стіл після літньої спеки "ожив": лист виглядає свіжіше, аромати яскравіші. Беруть пучками для щоденних страв — кріп, петрушку, базилік; окремо — шпинат і щавель невеликими фасуваннями. Продавці кажуть, що після вересня ринок входить у рівніший режим: лишаються "свої", постійні покупці. Вартість зелені потроху відкотилася від літніх — "вигорілих" — позначок.
"Порівняно з літом це відчутно: відпочивальники роз’їхались, залишилися постійні покупці. Лист у спеку горів — були збої, а тепер налагоджується й трошки подешевшало", — каже продавець Валерій.
Вартість зелені:
- Кріп, петрушка — 15 грн/пучок
- Базилік — 20 грн/пучок
- Зелена цибуля — 20 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
Молочна продукція
Молочний ряд працює в "осінньому" ритмі: без черг, але стабільно. Беруть невеликими порціями — "на сьогодні": сир, сметана, вершки; масло — під домашню випічку. Продавці тримають вартість на знайомому рівні, проте визнають: пропозиція сировини зменшується, і це може відбитися на ціні, але поки — без різких рухів.
"Людей менше, можливо, роз’їхалися. Вартість ми не змінювали, просто беруть скромніше — по 200–300 грамів. Корів меншає, молока теж, тож не виключаємо, що може подорожчати", — каже продавчиня Анна.
Вартість молочної продукції:
- Масло — 450 грн/кг
- Сир середній — 150 грн/кг
- Сир жирний — 200 грн/кг
- Яйця домашні — 70 грн/десяток
- Сметана — 140 грн/кг
- Вершки — 300 грн/л
М’ясо на Київському ринку
М’ясний стіл тримає повний набір — від задньої частини до шийки. Атмосфера стримана: показують зріз, ріжуть "під страву", наголошують на тому, що все домашнє. Продавці говорять прямо: собівартість росте, та підвищувати хочеться найменше — не всі витримують цінник. Поки намагаються утримати планку, але зерно й корми дорожчають.
"Вартість підросла, і не кожен може дозволити собі купити, на жаль. Корми й пшениця дорожчають, усе тягне за собою ціну. Дуже хотілося б тримати доступніше, щоб кожен міг взяти хороше м’ясо", — каже продавчиня Світлана.
Вартість м’яса:
- Задня частина — 270–280 грн/кг
- Лопатка — 270–280 грн/кг
- Шийка з вирізкою — 380 грн/кг
- Біточок — 320 грн/кг
- "Чалагач" — 300 грн/кг
- Стегно — 250 грн/кг
- Сало (шмалене/вишмалене, різні види) — 50–320 грн/кг
Попри зміну пори року та спокійніший темп торгівлі, Київський ринок в Одесі тримає пульс міста. Між розкладками з овочами й фруктами змішуються аромати спецій та свіжої зелені, лунають жарти продавців і вперті торги за кілограм. Восени він не втрачає характеру: сюди приходять не лише по продукти — сюди заходять, аби відчути настрій Одеси, її голос і смак.
