Головна Одеса Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 21:16
Ціни на одеських ринках вересень - які продукти подешевшали
Люди купують овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Для більшості українських сімей реальний стан гаманця найкраще показує продуктовий кошик. Вартість овочів, фруктів і м’яса повзе догори, тоді як доходи зростають куди повільніше. На одеських ринках цінники змінюються щотижня: частина позицій просідає завдяки сезону, інші дорожчають через витрати та логістику. З настанням холодів очікуються нові коригування — і не в бік здешевлення.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, щоб перевірити, які ціни нині у продавців.

Овочі на Київському ринку

Середина вересня додає практичності в кошик: молоді кабачки, салатні томати, солодкий перець "під вечерю", часник — під заготовки. На столах — і "класика" (картопля, морква, цибуля), і сезонні сорти з півдня. Торгівля цього тижня рівніша, без ажіотажу: містяни повертаються з відпусток, а попит поступово зміщується до "борщового набору". Продавці очікують пожвавлення, коли похолодає й підуть активні консервації.

"Трохи, як і всюди, торгівля просіла — сезонно. Ось-ось стане прохолодніше, люди згадають про заготовки на зиму, тоді підуть обсяги", — каже продавчиня Наталія.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 1
Продавчиня Наталія про сезонність торгівлі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

  • Кабачок молодий — 20 грн/кг
  • Помідори — 55 грн/кг
  • Томати рожево-жовті — 75 грн/кг
  • Огірок тонкошкірий — 40 грн/кг
  • Перець солодкий — 75–90 грн/кг
  • Баклажан — 40 грн/кг
  • Картопля — 30 грн/кг
  • Морква — 30 грн/кг
  • Цибуля ріпчаста — 25 грн/кг 
  • Цибуля салатна — 50–100 грн/кг
  • Часник — 200 грн/кг
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 2
Овочі Бесарабії на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

Літні позиції ще тримаються, але відчувається осінній перехід: персики розходяться партіями, виноград беруть "на стіл" і "на сік", кавуни й дині — у завершальному акорді сезону. Ягода все ще є, але вже дорожча за "пік" літа — виручають дрібніші фасування. Продавці наголошують: вартість міняється разом із завезенням — приїхало більше, впала; партія менша — підтягнулась угору.

 "На ринку вартість постійно коливається. Коли завезення більше — ціна падає, коли менше — зростає. Усе залежить від того, скільки товару на руках", — каже продавчиня Валентина.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 3
Продавчиня Валентина про зміни цін на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід:

  • Персик — 100–130 грн/кг
  • Виноград "кишмиш" без кісточки — 150 грн/кг
  • Полуниця — 200 грн/кг
  • Лохина — 260–280 грн/кг
  • Кавун — 18–20 грн/кг 
  • Диня — 40–55 грн/кг
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 4
Фрукти та ягоди на прилавку одеського базару. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Київському ринку

Зелений стіл після літньої спеки "ожив": лист виглядає свіжіше, аромати яскравіші. Беруть пучками для щоденних страв — кріп, петрушку, базилік; окремо — шпинат і щавель невеликими фасуваннями. Продавці кажуть, що після вересня ринок входить у рівніший режим: лишаються "свої", постійні покупці. Вартість зелені потроху відкотилася від літніх — "вигорілих" — позначок.

 "Порівняно з літом це відчутно: відпочивальники роз’їхались, залишилися постійні покупці. Лист у спеку горів — були збої, а тепер налагоджується й трошки подешевшало", — каже продавець Валерій.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 5
Продавець Валерій про літні врожаї зелені. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

  • Кріп, петрушка — 15 грн/пучок
  • Базилік — 20 грн/пучок
  • Зелена цибуля — 20 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 6
Зелень на прилавку Київського ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція

Молочний ряд працює в "осінньому" ритмі: без черг, але стабільно. Беруть невеликими порціями — "на сьогодні": сир, сметана, вершки; масло — під домашню випічку. Продавці тримають вартість на знайомому рівні, проте визнають: пропозиція сировини зменшується, і це може відбитися на ціні, але поки — без різких рухів.

 "Людей менше, можливо, роз’їхалися. Вартість ми не змінювали, просто беруть скромніше — по 200–300 грамів. Корів меншає, молока теж, тож не виключаємо, що може подорожчати", — каже продавчиня Анна.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 7
Продавчиня Анна про підвищення цін на молочку. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

  • Масло — 450 грн/кг
  • Сир середній — 150 грн/кг 
  • Сир жирний — 200 грн/кг
  • Яйця домашні — 70 грн/десяток
  • Сметана — 140 грн/кг
  • Вершки — 300 грн/л
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 8
Вартість молочної продукції на Київському ринку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на Київському ринку

М’ясний стіл тримає повний набір — від задньої частини до шийки. Атмосфера стримана: показують зріз, ріжуть "під страву", наголошують на тому, що все домашнє. Продавці говорять прямо: собівартість росте, та підвищувати хочеться найменше — не всі витримують цінник. Поки намагаються утримати планку, але зерно й корми дорожчають.

"Вартість підросла, і не кожен може дозволити собі купити, на жаль. Корми й пшениця дорожчають, усе тягне за собою ціну. Дуже хотілося б тримати доступніше, щоб кожен міг взяти хороше м’ясо", — каже продавчиня Світлана.

Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 9
Продавчиня Світлана про підвищення цін на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

  • Задня частина — 270–280 грн/кг
  • Лопатка — 270–280 грн/кг
  • Шийка з вирізкою — 380 грн/кг
  • Біточок — 320 грн/кг
  • "Чалагач" — 300 грн/кг
  • Стегно — 250 грн/кг
  • Сало (шмалене/вишмалене, різні види) — 50–320 грн/кг
Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні - фото 10
М'ясні прилавки на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри зміну пори року та спокійніший темп торгівлі, Київський ринок в Одесі тримає пульс міста. Між розкладками з овочами й фруктами змішуються аромати спецій та свіжої зелені, лунають жарти продавців і вперті торги за кілограм. Восени він не втрачає характеру: сюди приходять не лише по продукти — сюди заходять, аби відчути настрій Одеси, її голос і смак.

Раніше ми писали про те, скільки коштують продукти на "Привозі", а також, що одесити не можуть собі дозволити з продуктового кошика.

Одеса продукти фрукти ринок овочі Новини Одеси ціни
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
