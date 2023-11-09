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У Чорноморському флоті зменшилася кількість воржих кораблів

9 листопада 2023 10:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зменшилась кількість вороджих кораблів на патрулюванні
Корабель на чергуванні. Фото: nta.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 9 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїх немає, але ситуація може змінитись будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1  корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 1 корабель.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що що в New York Times опублікували карту змін контрольованих територій із січня 2023 року.

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