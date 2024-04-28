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У Пересипському районі Одеси не буде світла — причини

28 квітня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Пересипському районі Одеси не буде світла — причини
Людина намагається включити світло. Фото ілюстративне: flickr
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 квітня, деякі одесити, які підключені до північної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • вул. Героїв оборони Одеси, 16, 18, 20
  • вул. Дніпровська  
  • вул. Донецька
  • вул. Лесі Українки 
  • вул. Лиманна
  • вул. Котлєєвська (Ломоносова), 26, 27  
  • вул. Лузанівська  
  • вул. Дембровська (Цимлянська)
  • пров. 1-й Лузанівський, 10, 12, 14 
  • пров. 1-й, 2-й Першотравневий 
  • просп. Добровольського, 70.   

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

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