У Пересипському районі Одеси не буде світла — причини
Сьогодні, 28 квітня, деякі одесити, які підключені до північної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- вул. Героїв оборони Одеси, 16, 18, 20
- вул. Дніпровська
- вул. Донецька
- вул. Лесі Українки
- вул. Лиманна
- вул. Котлєєвська (Ломоносова), 26, 27
- вул. Лузанівська
- вул. Дембровська (Цимлянська)
- пров. 1-й Лузанівський, 10, 12, 14
- пров. 1-й, 2-й Першотравневий
- просп. Добровольського, 70.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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