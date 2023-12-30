У суботу одесити залишаться без світла — адреси

Енергетики працюють на лініях. Фото: УНІАН

Сьогодні, 30 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

пров. 4-й Деревообробний, 1-117, 8-80

пров. 5-й Деревообробний

вул. Хуторська, 15-71, 26-40

вул. Ак. Панкратової, 1-31, 2-14

вул. Кругова,10 - 58

вул. Хавкіна,1-31

вул. Геологічна 9, 9а, 23а

вул. Степова, 1-31, 10-22

вул. Хімічна, 200-216

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів.

Також ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.