В Чорному морі підводний ракетоносій: скільки споряджено "Калібрів"
В Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, на бойовому чергуванні споряджений підводний ракетоносій. Виявлення пусків "Калібрів" з нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет;
Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
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