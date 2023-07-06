В Чорному морі шість ракетоносіїв: скільки споряджено "Калібрів"

Запуск ракети з корабля. Фото: google

У Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів, всі вони є ракетоносіями. Загальний залп "Калібрів" понад 20 одиниць.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп 22 ракети;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай, РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, дальність польоту ракет "Калібр", які уразили багатоповерховий будинок у Львові, становить 2,5 тисячі кілометрів. Тому під загрозою перебуває уся територія України.